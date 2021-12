Settore giovanile, i risultati del weekend

06 dic 2021

Le vittorie corsare di Under 16 e Under 15 sono le due perle del weekend appena concluso per il Settore giovanile rossoblù. Risultato positivo anche per la Primavera, che torna dalla trasferta di Torino con un punto in saccoccia: 0-0 il risultato finale contro i granata (qui gli highlights) e testa già rivolta al prossimo impegno casalingo contro il Napoli.

L’Under 17 viene sconfitta in casa da un ottimo Milan.

CAGLIARI-MILAN U17 0-6

CAGLIARI: Iliev, Arba (67’ Tocco), Matza (67’ Martino), Ragucci (23’ Serra), Collu, Pintus, Deriu, Tamponi (67’ Galante), Konate, Erriu (67’ Mura), Paolucci (36’ Mameli). A disposizione: D’Abrosca, Pittau, Frade. All. Daniele Zini

MILAN: Lionetti, Casali, Bartesaghi, Ferroni, Malaspina, Fontana (77’ Sala), Rossi (67’ Baricchio), Tavernaro (46’ Zeroli), Longhi (57’ Gramignoli), Perrucci (67’ Benedetti), Mangiameli (46’ Nahrudnyy). A disposizione: Colsani, Nicotra, Cecotti. All. Cristian Lantignotti

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari (Casula-Parfenyuk)

AMMONIZIONI: Collu

RETI: 7’ Longhi, 14’ Mangiameli, 28’ Casali, 37’ e 61’ Perrucci, 81’ Benedetti

L’Under 16 torna alla vittoria battendo 3-1 la Cremonese in trasferta, con gol di Grandu e doppietta di Saba.

CREMONESE-CAGLIARI U16 1-3

CREMONESE: Sayahi, Kwetshu, Volpe (54’ Gavazzeni), Opris (70’ Marinoni), Martin, Premoli, Gashi, Lottici (70’ Cherif), Censi, Valorsi, Gabbiani (54’ Chiapperini, 80’ Corbari). A disposizione: Galbiati, Aanicai. All. Morlacchi

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu (66’ Piras), Mellino (85’ Cossu), Minnelli, Conti, Cogoni, Grandu, Melis, Breda, Ardau (75’ Medda), Saba (75’ Lai). A disposizione: Bonifacio, Volpe, Montisci, Arru. All. Sebastiano Porcu

ARBITRO: Nicolò Rodigari di Bergamo (Sabatino-Arrigoni)

RETI: 3’ e 56’ Saba (CA), 38’ Lottici (CR), 39’ Grandu (CA)

Vittoria a Cremona anche per l’Under 15, che prosegue il suo cammino nelle parti alte della classifica, confermandosi seconda in solitaria a -1 dal Torino. 2-1 il risultato a favore dei rossoblù grazie alle reti di Saddi e Pierangeli.

CREMONESE-CAGLIARI U15 1-2

CREMONESE: Palmieri, Bettincoli, Salera, Guarnieri (58’ Lucchini), Pagamotti, Bergamaschi, Locati, Telò, Faye, Della Rovere (72’ Brena), Achiange (72’ Xerra). A disposizione: Aubsiran, Papetti, Pavesi, Fomgaro, Mantovani, Malcisi. All. Gianluca Temelin

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Malfitano (76’ Gonnella), Saddi, Smeraldi, Bisogno (68’ Melis). A disposizione: Sanna, Gurzeni, Argiolas, Ornano, Pampaglini, Nardulli. All. Gian Marco Giandon

ARBITRO: Federico Vago di Cremona (Musiu-Pallavicini)

AMMONIZIONI: Lai, Malfinato, Bisogno (CA)

RETI: 49’ Saddi (CA), 64’ Locati (CR), 68’ Pierangeli (CA)

Sconfitta di misura per l’Under 14 pro contro la Cremonese: i lombardi escono vittoriosi per 1-0 da Asseminello con un gol arrivato all’82’.

CAGLIARI-CREMONESE U14 0-1

CAGLIARI: Filigheddu, Guttuso (46’ Simongini), Congiu R. (72’ Bellanza), Doppio, Scano, Civile, Fois (62’ Congiu F.), Zedda (62’ Pedditzi), Costa, Piro (82’ Melis), Suazo. A disposizione: Xaxa, Palazzo, Massoni, Concu. All. Francesco Atzeni

CREMONESE: Novati, Tondi, Lorandi, Biolchi (70’ Pirondi), Vigilati, Marsi, Saccani, Dagrada (73’ Miceli), Bono, Bighetti (82’ De Maio), Tagliente (64’ Michieletto). A disposizione: Copercini, Meazzi. All. Massimo Lombardini

ARBITRO: Stefano Melis di Cagliari

AMMONIZIONI: Filigheddu (CA); Marsi (CR)

ESPULSIONI: Tagliente (CR)

RETI: 82’ Saccani