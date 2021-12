Il weekend del Settore giovanile

03 dic 2021

Dalla Primavera all’Under 14 pro: domenica 5 dicembre scenderanno in campo tutte le squadre del Settore giovanile rossoblù.

La Primavera, reduce dalla vittoria contro il Milan nell’ultimo turno, volerà a Torino per affrontare i granata di Federico Coppitelli: 2 i punti di distacco tra le due compagini, 17 per il Torino, 15 per il Cagliari. Sfida probante per l’Under 17 che, dopo i due risultati utili consecutivi ottenuti contro Udinese e Brescia, ospiterà il Milan terzo in classifica. Tornano in campo come da calendario Under 16 e Under 15, entrambe di scena in trasferta contro i coetanei della Cremonese. E sarà Cremonese anche per l’Under 14 pro: sfida casalinga per i ragazzi allenati da Francesco Atzeni, che potranno recuperare la 5ª giornata. Rinviato invece a data da destinarsi il match della prima squadra Femminile contro l’Olbia, valida per la 4ª giornata del torneo.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

11ª giornata, Torino-Cagliari

Stadio V. Pozzo di Biella, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 17- Girone B

11ª giornata, Cagliari-Milan

Centro Sportivo Asseminello, ore 10.30

Under 16 - Girone A

8ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro Sportivo G. Arvedi di Cremona, ore 13

Under 15 - Girone A

8ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro Sportivo G. Arvedi di Cremona, ore 15

Under 14 pro - Girone B

5ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo Asseminello, ore 15