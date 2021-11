Settore giovanile, i risultati del weekend

29 nov 2021

+ -

È stato un buon weekend quello del Settore giovanile rossoblù, impreziosito dalle vittorie di Primavera e prima squadra Femminile. Porta a casa un punto anche l’Under 17, che ottiene il secondo risultato utile consecutivo.

La Primavera trionfa tra le mura amiche contro il Milan per 2-1 (qui gli highlights), con gol di Conti e Desogus. Un vittoria di grande valore per i ragazzi di Agostini, che volano a 15 punti in classifica conquistando la 9ª piazza, staccando di 7 lunghezze proprio i rossoneri. Il prossimo impegno vedrà i rossoblù affrontare il Torino in trasferta domenica 5 dicembre.

L’Under 17 ferma il Brescia sullo 0-0 nel recupero della 6ª giornata di campionato, dando inizio a una breve striscia positiva dopo il pareggio in rimonta dello scorso turno contro l’Udinese. Risultati che possono far bene al morale del gruppo allenato da Daniele Zini, già focalizzato sulla prossima gara casalinga contro il Milan di domenica 5.

CAGLIARI-BRESCIA U17 0-0

CAGLIARI: Iliev, Arba, Matza, Ragucci (57’ Mameli), Collu, Pintus, Tamponi, Serra, Vinciguerra, Mauro (74’ Erriu), Perra (66’ Konate). A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Martino, Paolucci, Galante, Serra. All. Daniele Zini

BRESCIA: Recaldini, Muka, Lorini (46’ Faggiano), Contessi, Pndini, Gussago, Ghidini (60’ Tomaselli), Nuamah, Rizza (74’ Belotti), Orlandi (60’ Grossi), Kasa (74’ Dossi). A disposizione: Pelanda, Savalli. All. Davide Bersi

ARBITRO: Matteo Manis di Oristano (Parfenyuk-Laconi)

AMMONIZIONI: Pintus, Serra, Mauro (C); Pndini (B)

Non basta il gol di Piro all’Under 14 pro, sconfitta in casa per 2-1 dalla Feralpisalò, nel recupero della 3ª giornata. I rossoblù avranno la possibilità di rifarsi domenica prossima, quando ospiteranno la Cremonese per recuperare la 5ª giornata di campionato.

CAGLIARI-FERALPISALÒ U14 1-2

CAGLIARI: Xaxa, Doppio, Congiu (77’ Pedditzi), Civile (60’ Congiu), Scano, Zedda (60’ Simongini), Guttuso, Mascia (60’ Fois), Costa, Piro, Suazo. A disposizione: Filigheddu, Bellanza, Schirru, Melis, Massoni. All. Francesco Atzeni

FERALPISALÒ: Damioli (61’ Inselvini), Brodetchi (36’ Chiari), Rucci (68’ Lucchetta), Atzeni, Magli (55’ Muca), Sarnica, Cortella, Insvelvini (61’ Tomansini), Penitenti (36’ Uggesi), Zanini, Greca (55’ Bono). All. Rossi

ARBITRO: Spathiu

AMMONIZIONI: Xaxa (C); Damioli (F)

RETI: 15’ Penitenti (F), 65’ Sarnica (F), 70’ Piro (C)

Vittoria straripante per la prima squadra Femminile in trasferta in Gallura: 4-0 sull’Olbia con gol di Simona Casti, Orgiano e doppietta di Lilliu. Per le ragazze rossoblù si tratta della seconda vittoria di fila, la prima senza subire reti. Tre punti conquistati nella gara valida per il recupero della 1ª giornata del campionato di Eccellenza femminile, che come prossimo turno (4ª giornata) prevede lo stesso match ma a campi invertiti: appuntamento al 4 dicembre con Cagliari-Olbia nel Centro Sportivo Asseminello.

OLBIA-CAGLIARI ECCELLENZA FEMMINILE 0-4

OLBIA: Pontillo, Gala, Demelas, Desole, Filigheddu, Pitittu, Sanciu, Padovano, Careddu, Pileri, Asara. A disposizione: De Rosas, Asara, Fresu. All. Giampaolo Gaias

CAGLIARI: Cancedda, Sanna, Arnoldi, Carucci, Marrocco (77’ Bosco), Orgiano, Pinna, Casti C., Mura (46’ Lilliu), Casti S., Cappai. A disposizione: Manca, Cui, Esu, Aresu, Defraia, Vacca. All. Sandro Loi

RETI: 9’ Casti S., 18’ Orgiano, 76’ e 88’ Lilliu