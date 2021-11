Il weekend del Settore giovanile

26 nov 2021

Saranno Primavera, Under 17 e Under 14 le formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate questo weekend. A riposo l’Under 15 come da calendario, mentre l’Under 16 ha disputato ieri a Torino il recupero della 3ª giornata di campionato: 2-1 il risultato a favore dei coetanei granata, di Breda il gol del Cagliari. Domenica scenderà in campo anche la prima squadra Femminile.

La Primavera ospiterà domenica 28 alle 13 il Milan, reduce dalla vittoria contro la Juventus. Una sfida stimolante per i rossoblù, vogliosi di riscattare la sconfitta di misura dell’ultimo turno contro l’Atalanta. Quattro i punti che separano le due squadre: 12 per il Cagliari, 8 per il Milan.

Sabato 27 l’Under 17 recupererà la 6ª giornata di campionato contro il Brescia, non giocata ad ottobre a causa del caos trasporti che aveva impedito alle Rondinelle di raggiungere la Sardegna.

Recupero in vista anche per l’Under 14 pro, che domenica ospiterà la Feralpisalò per la gara valida per la 3ª giornata di campionato. I ragazzi allenati da Francesco Atzeni andranno a caccia di un altro buon risultato, dopo la prima vittoria del torneo ottenuta contro la Pergolettese.

La prima squadra Femminile se la vedrà con l’Olbia domenica a Monti, nel recupero della 1ª giornata del campionato di Eccellenza. Le ragazze rossoblù mercoledì 24 hanno esordito nella Coppa Italia di Serie C regionale di Calcio a 5 Femminile, battendo il Città di Selargius.

L’Under 14 regionale ha giocato in anticipo giovedì, perdendo 4-2 contro la Polisportiva Nuoro. Per il Cagliari sono andati a segno Campus e Costa.



SABATO 27 NOVEMBRE

Under 17- Girone B

6ª giornata, Cagliari-Brescia

Centro Sportivo Asseminello, ore 15



DOMENICA 28 NOVEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

10ª giornata, Cagliari-Milan

“Campo 1” Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 14 - Girone B

3ª giornata, Cagliari-Feralpisalò

Campo Sportivo “Bascus Argius” di Uta, ore 17.30

Eccellenza Femminile

1ª giornata, Olbia-Cagliari

Campo comunale di Monti (SS), ore 15