Il Cagliari Calcio incontra il Club Italia

23 nov 2021

Una giornata di grande prestigio e rilevanza dal punto di vista tecnico e della crescita personale per i partecipanti. L’ha vissuta l’intero Settore Giovanile del Cagliari Calcio incontrando il Club Italia, l’organismo che riunisce le Squadre Nazionali della FIGC, in un doppio evento che ha coinvolto i tecnici, le atlete e gli atleti per sviluppare confronti interattivi e importanti occasioni di apprendimento su molteplici temi posti al centro della tavola rotonda.



Il lavoro presentato da Viscidi e il relativo dibattito hanno toccato argomenti decisivi per lo sviluppo del calcio del futuro, un calcio che sia propositivo. Dall’esigenza di aumentare allenamenti, confidenza con il pallone, mini-partite e gioco reale a tutto campo fino all’approfondimento di concetti quali proposta, profondità, dominio a livello collettivo. Spazio, ovviamente, alla “Matrice Viscidi”, modello creato su assi cartesiani per determinare la cosiddetta “partita perfetta” in base a variabili quali pericolosità e possesso palla. Un calcio “non di schemi ma di principi”, quello promosso da Viscidi e dal suo lavoro all’interno della FIGC, secondo concetti quali riconoscimento degli spazi, costruzione, ampiezza, rifinitura, profondità. Non più i classici ruoli, bensì “spazi” e “funzioni”, come quella del costruttore, dell’invasore, del finalizzatore, per “un calcio che non sia monofasico e settoriale, ma un calcio dove undici attaccano e undici difendono”.

Priorità anche per gli aspetti tecnici e metodologici, con la differenza tra “semplice” e “complesso”, dai quali derivano l’organizzazione degli allenamenti dove ricercare la massima efficacia senza tralasciare fasi cruciali, come “necessario ritorno ai duelli e a far sì che i giocatori determinino, perché stiamo allevando calciatori che scaricano la responsabilità. I duelli – spiega Viscidi – servono sia per la fase offensiva, nel dribbling, che per quella difensiva, nei contrasti. E migliorano enormemente la personalità dei ragazzi. L’allenatore – conclude – deve essere capace di passare dalla teoria alla pratica, dal problema tecnico-tattico alla proposta di esercitazioni, si impara con l’esperienza diretta. Bisogna parlare poco e semplificare il calcio. Perché il vero maestro del gioco non è l’allenatore o l’istruttore, ma il gioco stesso”.

“La presenza di Maurizio Viscidi nel mondo Cagliari ci onora e rende merito al grande lavoro che questa società ha intrapreso e sviluppato sin dall’avvento della nuova proprietà”, analizza Mario Passetti, DG rossoblù. “Il Settore Giovanile è fatto da dirigenti e tecnici qualificati che ogni giorno operano sul campo, alla ricerca del talento e coltivandolo, per costruire non solo i calciatori del futuro ma anche gli uomini. Tutti i nostri progetti, non solo quelli prettamente sportivi, si poggiano su valori quali inclusione, rispetto, tolleranza, che devono risiedere in tutti noi, e quindi in colui che un giorno sarà un calciatore di alto livello come in quel bambino-ragazzo che conoscerà un percorso differente. Per questo, oggi più che mai, va sottolineato il lavoro della Cagliari Football Academy, un progetto avanguardistico che abbiamo creato ex novo, e che ha cementato una forte relazione con il territorio e le sue realtà, attraverso condivisione di idee e metodologie e sviluppando quei concetti che anche oggi sono stati al centro dei lavori”.

“Il sistema calcio della Sardegna a livello giovanile è cresciuto e si è consolidato sull’asse Cagliari-Olbia, che poggia su un progetto lungimirante di collaborazione, scambio e condivisione di metodologie e sviluppo”, spiega il presidente dell’Olbia Alessandro Marino. “Come Olbia, in questi anni di Serie C, siamo riusciti a colmare il gap con i club della Penisola arrivando a comporre squadre che si dimostrano competitive in tutti i campionati nazionali di categoria. La decisione condivisa da Olbia e Cagliari di iscrivere, per la prima volta in Sardegna, due squadre all’Under 14 Pro dimostra che la volontà è quella di continuare negli step di crescita allargando sempre di più la base della piramide e dando così l’opportunità ai giovani calciatori del Nord e del Sud Sardegna di affacciarsi all’attività agonistica nazionale con un anno di anticipo”.