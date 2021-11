Settore giovanile, i risultati del weekend

22 nov 2021

Si è concluso un weekend positivo per il Settore giovanile rossoblù, che ha festeggiato i primi successi in campionato di Under 14 e prima squadra Femminile. Continua a vincere l'Under 15, mentre porta a casa il primo punto stagionale l'Under 17.

La Primavera perde 1-0 in casa dell’Atalanta (qui gli highlights), dopo aver giocato in inferiorità numerica per oltre 70 minuti. Una sfida che ha comunque soddisfatto Mister Agostini, se non per il risultato, sicuramente per la prestazione coriacea e gagliarda dei suoi ragazzi. Domenica 28 arriva il Milan ad Asseminello.



L’Under 17 festeggia il primo punto in campionato, ottenuto dopo aver pareggiato in rimonta contro l’Udinese. Di Mauro il gol al 63’ che è valso l’1-1 finale. Il prossimo impegno per la formazione allenata da Daniele Zini è in programma sabato 27 contro il Brescia, nel recupero della gara valida per la 6ª giornata.

UDINESE-CAGLIARI U17 1-1

UDINESE: Di Bartolo, Borda, Di Lazzaro, Demeroski, Nwachunkw, Venuti, Russo, De Crescenzo, Medeot, Zunec, De Benardi. A disposizione: Mosca, Polvar Owusu, Capuanna, Man, Bressan, Guerin. All. Massimo Mian

CAGLIARI: Iliev, Arba, Matza, Ragucci, Collu (50’ Serra), Martino, Deriu, Mameli, Vinciguerra, Galante (50’ Tamponi), Erriu (50’ Mauro). A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Atzeni, Mura, Perra. All. Daniele Zini

ARBITRO: Federico Muccignato di Pordenone (Cannistracci-Lunazzi)

RETI: 38’ Venuti (U), 63’ Mauro (C)



Cede allo Spezia l’Under 16, sconfitta tra le mura amiche per 1-0. I rossoblù avranno la possibilità di rifarsi giovedì 25, quando voleranno a Torino per recuperare la sfida della 3ª giornata contro i granata.

CAGLIARI-SPEZIA U16 0-1

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti (88’ Lai), Cogoni, Konate, Asproni, Saba (55’ Simbula), Ardau (74’ Onda), Grandu. A disposizione: Bonifacio, Secci, Minnelli, Cossu, Medda, Piras. All. Riccardo Testoni

SPEZIA: Mascardi, Salvetti (64’ Bertoncini), De Simone, Foce, Martera, Piazza, Attuoni, Vannucci, Fontanarosa (81’ Centi), Tognoni, Angelotti (55’ Di Martino). A disposizione: Adorni, Sousa, Spella, Bernabè, Ferrari. All. Leonardo Venturi

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari (Mastino-Puddu)

AMMONIZIONI: Volpe, Conti (C); Salvetti, Foce, Martera (S)

ESPULSIONI: Mellino (C)

RETI: 72’ Fontanarosa



Seconda vittoria consecutiva, secondo “clean sheet” di fila e -1 dalla vetta: sono questi i numeri dell’Under 15, che non ferma la sua marcia e batte anche lo Spezia. 1-0 il risultato finale a favore della squadra allenata da Gian Marco Giandon, vittoriosa grazie al gol di Nardulli all’82’, entrato in campo pochi minuti prima. In arrivo una settimana di pausa come da calendario, per poi ripartire contro la Cremonese.

CAGLIARI-SPEZIA U15 1-0

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga (72’ Tuveri), Malfitano, Saddi (78’ Nardulli), Smeraldi (78’ Gurzeni), Bisogno. A disposizione: Sanna G., Argiolas, Tronci, Gonnella, Usai, Melis. All. Gian Marco Giandon

SPEZIA: Benassi, Nicolai, Ebano (58’ Menghini), Lorenzelli, Martinelli, Piras, Franchetti (65’ Agrò), Felici, Bordoni (75’ Vicari), Viola, Baldetti (65’ Burattini). A disposizione: Vernazza, Paita, Serpe, Romanelli. All. Porfido

ARBITRO: Nicola Pilleri di Cagliari (Noschese-Olla)

AMMONIZIONI: Pierangeli (C)

RETI: 82’ Nardulli



Prima vittoria per l’Under 14 pro in campionato. Il protagonista del trionfo con la Pergolettese (recupero della 1ª giornata) si chiama Luis Suazo, autore della tripletta che è valsa il 3-1 finale. Un altro recupero attende il Cagliari domenica 28 contro la Feralpisalò, valido per la 3ª giornata di campionato.

CAGLIARI-PERGOLETTESE U14 3-1

CAGLIARI: Xaxa, Doppio, Congiu, Civile (73’ Massoni), Scano, Zedda (59’ Congiu), Tuseddu (46’ Guttuso), Mascia (68’ Fois), Costa (73’ Melis), Piro, Suazo (68’ Manconi). A disposizione: Filigheddu, Concu, Palazzo. All. Atzeni

PERGOLETTESE: Gatti, Vermi (75’ Rebussi), Kajno, Vanazzi, Montemezzani (75’ Benti), Biasia, Caca (75’ Rustioni), Cecchi (75’ Marazzi), Elquazzani, Conti (59’ Volpi), Kakusi (68’ Giorno). All. Bonetti

ARBITRO: Diego Aresu di Cagliari

AMMONIZIONI: Civile, Mascia (C); Montemezzani (P)

RETI: 18’, 46’, 65’ Suazo (C); 50’ Conti (P)



Grande gioia anche per la prima squadra Femminile, che conquista i primi tre punti stagionali battendo 6-2 il Città di Selargius. Le ragazze rossoblù hanno vinto in trasferta grazie ai gol di Giulia Lampis, Anna Mura e a uno splendido poker di Simona Casti. Domenica 28 in programma il recupero a Monti, contro l’Olbia, della 1ª giornata di campionato.

CITTÀ DI SELARGIUS-CAGLIARI ECCELLENZA FEMMINILE 2-6

CITTÀ DI SELARGIUS: Pillai, Camellini, Congiu, Corona, Melis, Mereu, Palmas, Putzu, Saba, Usai, Vargiu. A disposizione: Corongiu, Demetrino, Gaviano, Maion, Milleddu, Usai. All. Riccardo Matere

CAGLIARI: Saba, Cappai, Orgiano, Arnoldi (Defraia), Marrocco (Bosco), Pinna, Casti C., Mura (Porceddu), Casti S. (Manca), Carucci, Lampis G. (Lampis A.). A disposizione: Vacca, Sanna, Cui, Lilliu. All. Sandro Loi

RETI: 23’, 28’, 36’ 45’+3 Casti S. (C), 10’ Lampis G. (C), 45’ Mura (C), 52’ Saba (S), 65’ Usai (S)