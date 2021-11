18 nov 2021

Inizierà con l’anticipo della Primavera di domani (venerdì 19) il weekend del Settore giovanile rossoblù. Domenica 21 scenderanno in campo le restanti formazioni: dall’Under 17 all’Under 14, compresa la prima squadra femminile.

I ragazzi di Agostini se la vedranno con l’Atalanta a Zingonia, gara valida per la 9ª giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Quattro i punti di vantaggio del Cagliari (12) sui nerazzurri (8), battuti dalla Fiorentina sabato scorso. Si giocherà alle 15 e sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su Sportitalia (Canale 61 DTT) o sull’App dell’emittente.

In arrivo un turno importante per l’Under 17, che affronterà l’Udinese in trasferta domenica alle 10.30. Un’occasione per provare a scavalcare in classifica proprio i friulani, al momento avanti di due lunghezze.

Doppio impegno contro lo Spezia per Under 16 e Under 15, reduci dai buoni risultati ottenuti a Vinovo contro la Juventus. Giocheranno entrambe domenica ad Asseminello: di mattina l’U15 (ore 10), nel primo pomeriggio l’U16 (ore 15).

Torna in campo l’Under 14 pro, nel recupero della 1ª giornata contro la Pergolettese. Il match è in programma domenica alle 15 a Uta.

Continua l’avventura della prima squadra femminile nel campionato di Eccellenza regionale: le ragazze rossoblù saranno di scena domenica alle 19 in trasferta contro il Città di Selargius.

L’Under 14 regionale ha giocato ieri (mercoledì 17), pareggiando 1-1 contro l’Atletico Nuoro.



VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

9ª giornata, Atalanta-Cagliari

Campo sportivo “Bortolotti” di Zingonia (BE), ore 15

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)



DOMENICA 21 NOVEMBRE

Under 17- Girone B

10ª giornata, Udinese-Cagliari

Campo Comunale di S. Giorgio Della Richinvelda (PN), ore 10.30

Under 16 - Girone A

7ª giornata, Cagliari-Spal

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Under 15 - Girone A

7ª giornata, Cagliari-Spal

Centro Sportivo Asseminello, ore 10

Under 14 - Girone B

1ª giornata, Cagliari-Pergolettese

Campo Sportivo “Bascus Argius” di Uta, ore 15

Eccellenza Femminile

3ª giornata, Città di Selargius-Cagliari

Campo San Lussorio di Selargius, ore 19