Il weekend del Settore giovanile

12 nov 2021

In arrivo un weekend “caldo” per il Settore giovanile rossoblù, che vedrà impegnate Under 17, Under 16 e Under 15. A riposo la Primavera e l’Under 14 pro (rinviata al 9 dicembre la sfida contro il Brescia), che martedì scorso ha festeggiato il suo primo punto in campionato pareggiando 2-2 contro l’Albinoleffe, grazie ai gol di Suazo e Costa. Pronte a esordire nel campionato di Eccellenza le ragazze della prima squadra femminile.

Trasferte impegnative per Under 16 e Under 15, che sfideranno a Torino la Juventus. Giocheranno entrambe in contemporanea a Vinovo domenica 14 novembre alle 14.30: l’U16 nel campo “Ale e Ricky”, l’U15 allo “Juventus Center”.

L’Under 17 ospiterà ad Asseminello il Cittadella, nella mattina (ore 11) di domenica 14.

Sempre ad Asseminello scenderà in campo la squadra femminile, sabato 13 alle ore 16 contro il Su Planu. Si tratta della gara valida per la seconda giornata di campionato, ma considerando il rinvio della scorsa settimana contro l’Olbia, sarà l’esordio stagionale per le ragazze allenate da Sandro Loi con la collaborazione tecnica di Arianna Scalas.

Le rossoblù parteciperanno anche alla Serie C femminile di Calcio a 5, il cui calendario è stato pubblicato oggi: si comincia mercoledì 24 novembre contro il Città di Selargius.

Impegno anche per l'Under 14 regionale contro il San Paolo Apostoli al Campo Carbonazzi di Sassari (domenica 14, ore 9), dopo che in settimana è arrivato l'1-1 contro l'Alghero (rete di Fois).

SABATO 13 NOVEMBRE

Eccellenza Femminile

2ª giornata, Cagliari-Su Planu

Centro Sportivo Asseminello, ore 16

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Under 17 – Girone B

9ª giornata, Cagliari-Cittadella

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Under 16 - Girone A

6ª giornata, Juventus-Cagliari

Campo “Ale e Ricky” di Vinovo (TO), ore 14.30

Under 15 – Girone A

6ª giornata, Juventus-Cagliari

“Juventus Center” di Vinovo (TO), ore 14.30