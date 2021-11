Settore giovanile, i risultati del weekend

08 nov 2021

La vittoria pesante in trasferta della Primavera contro il Bologna ha aperto il weekend del Settore giovanile rossoblù (guarda gli highlights), che si concluderà domani (martedì 9) con l’Under 14 pronta a ospitare l’Albinoleffe.

I ragazzi di Agostini hanno avuto la meglio sui felsinei dominando per gran parte del match: Desogus e Manca hanno portato il Cagliari sul 2-0 dopo appena 13’, con i padroni di casa in grado di accorciare le distanze a fine primo tempo. Nella ripresa un autogol di Stivanelli è valso il 3-1, infine proprio lo stesso Stivanelli ha realizzato il 2-3, regalando le ultime speranze al Bologna. A nulla è servito l’assalto finale: 3-2 il risultato a favore dei rossoblù ospiti e Cagliari che vola a quota 12 punti in classifica, in attesa di sfidare l’Atalanta in casa fra due settimane.

L’Under 14 scenderà in campo domani contro l’Albinoleffe: si gioca nel campo “Bascus Argius” di Uta alle 14.30, mentre Under 16 e Under 15 sono rimaste a riposo come da calendario.

L’Under 17 ha giocato ieri (domenica 7) contro il Pordenone ad Asseminello, perdendo 3-0.



CAGLIARI-PORDENONE U17 0-3

CAGLIARI: Iliev, Arba (63’ Tocco), Martino (79’ Serra), Ragucci (75’ Erriu), Atzeni (46’ Collu), Pintus, Deriu, Mameli, Tamponi (46’ Galante), Mauro (63’ Frade), Konate (46’ Perra). A disposizione: D’Abrosca, Matza. All. Daniele Zini

PORDENONE: Salviato, Berton, Fagherazzi (75’ Corazza), Biscontin C. (88’ Farnetti), Biscontin A., Gallo (88’ Juncu), Martini (63’ Netto), Vaccher (75’ Colautti), Tamiozzo (63’ Pizzatto), Secli (63’ Comuzzo), Okoro. A disposizione: Bottoni. All. Simone Motta

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero (Olla-Navarra)

AMMONIZIONI: Frade (C), Gallo (P), Tamiozzo (P), Corazza (P)

RETI: 40’ Berton, 44’ Tamiozzo, 61’ Okoro