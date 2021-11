Il weekend del Settore giovanile

05 nov 2021

Primavera, Under 17 e Under 14 saranno le tre formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate questo weekend. Fermi i campionati di Under 16 e Under 15: i ragazzi di Gian Marco Giandon hanno giocato ieri (4 novembre) in trasferta contro il Torino nel recupero della 3ª giornata (2-1 per i padroni di casa).

La Primavera, reduce dal buon pareggio casalingo contro l’Inter, se la vedrà sabato 6 alle 11 contro il Bologna nel Centro Tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole. All’ottava giornata le due formazioni rossoblù distano appena 2 punti: 7 per il Bologna contro i 9 del Cagliari. La gara verrà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale SI Live 24, visibile da Smart TV cliccando il tasto rosso (Canale 60 DTT) e nella app dell'emittente.

L’Under 17 ospiterà ad Asseminello il Pordedone domenica 7 alle 10.30, mentre l’Under 14 pro scenderà in campo martedì 9 contro l’Albinoleffe (orario e sede dell’incontro da confermare).



SABATO 6 NOVEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

8ª giornata, Cagliari-Bologna

Centro Tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole (BO), ore 11

Diretta su SI Live 24 (tasto rosso del canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Under 17 - Girone B

8ª giornata, Cagliari-Pordenone

Centro Sportivo Asseminello, ore 10.30

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

Under 14 - Girone B

6ª giornata, Cagliari-Albinoleffe

(Sede e orario da confermare)