Settore giovanile, i risultati del weekend

01 nov 2021

Il weekend del Settore giovanile rossoblù è iniziato sabato con il pareggio della Primavera contro l’Inter e si è concluso domenica con la vittoria dell’Under 16 sulla Sampdoria. Sorte opposta invece per l’Under 15 battuta dai blucerchiati e per l’Under 17 sconfitta dalla Spal a Ferrara.

I ragazzi di Agostini (Qui gli highlights) hanno pareggiato contro i nerazzurri dopo una sfida divertente e combattuta: 1-1 il risultato al termine di un match dove a trionfare è stato soprattutto l’agonismo. I rossoblù se la vedranno sabato 6 novembre contro il Bologna.

L'Under 17 esce dal campo sconfitta 1-0 in casa della Spal. La formazione allenata da Daniele Zini, che aveva osservato una giornata di riposo la scorsa settimana, ospiterà il Pordenone domenica 7.

SPAL-CAGLIARI U17 1-0

SPAL: Martelli, Verza, Santella, Marrale, RIbello, Galizia, Marcolini, Simonetta (81’ Kane), Angeletti, Longoni, Marchioro (72’ Deme). A disposizione: Micai, Novi, Bamouni, Elia, Castaldo. All. Rivalta

CAGLIARI: Iliev, Arba, Martino, Serra (17’ Ragucci), Atzeni, Pintus, Deriu, Mameli, Erriu (69’ Tamponi), Galante (56’ Konate), Mauro (56’ Perra). A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Collu, Frade. All. D. Zini

ARBITRO: Sassano di Padova (Piran-Cavallaro)

AMMONIZIONI: Santella (S), Mameli (C), Mauro (C), Ragucci (C)

RETI: 35’ Marchioro

Torna alla vittoria l’Under 16, ancora imbattuta in campionato. Dopo il 4-4 della scorsa giornata contro il Como, i ragazzi di Riccardo Testoni hanno inflitto un secco 2-0 alla Sampdoria, guadagnandosi così il quarto posto solitario in classifica. Di Asproni e Breda i gol che valgono i tre punti.

CAGLIARI-SAMPDORIA U16 2-0

CAGLIARI: Bonifacio, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Grandu, Asproni (80’ Onda), Breda, Ardau, Saba. A disposizione: Murtas, Cossu, Medda, Minnelli, Mereu, Lai, Secci, Melis. All. R. Testoni

SAMPDORIA: Rodolfo, Costantino, Melani, Allegra, Rossello (46’ Cirigliano), Trevisan (50’ Sinatra), Islam, Traverso (72’ Vermiglio), Pacelli, Murgia (78’ Farrauto), Freccero. A disposizione: Parodi, Borlotti, Caneva, Spadafora, Andrè. All. E. Nicolini

ARBITRO: Manis di Oristano (Ibba-Olla)

AMMONIZIONI: Piseddu (C), Conti (C), Asproni (C), Breda (C), Rodolfo (S), Traverso (S)

RETI: 11’ Asproni, 23’ Breda

Prima caduta stagionale per l’Under 15, sconfitta dalla Sampdoria 1-0 con gol nei minuti finali. I rossoblù avranno la possibilità di rifarsi giovedì 4 nel recupero della 3ª giornata contro il Torino capolista.

CAGLIARI-SAMPDORIA U15 0-1

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Malfitano, Nardulli (46’ Attinasi), Smeraldi (55’ Gurzeni), Bisogno (73’ Pili). A disposizione: Sanna, Argiolas, Tronci, Ornano, Usai, Gonnella. All. G. Giandon

SAMPDORIA: Tomasella, Papasergio, Marchese, Malanca, Genovese, Riccardi, Scrocco (64’ Leonardi), Oddone, Rosciglioni (78’ Saitta), Montuori, Vitali. A disposizione: Rebora, Cantini, D’addario, Casalino, Papaserio, Runza, Carelli. All. M. Pastorino

ARBITRO: Senes di Cagliari (Pilleri-Usai)

AMMONIZIONI: Piga (C)

RETI: 83’ Montuori

È scesa in campo anche l’Under 14 regionale in trasferta contro il Ghilarza: 7-2 il punteggio finale a favore dei rossoblù allenati da Manuel Pierangeli.