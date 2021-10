Il weekend del Settore giovanile

29 ott 2021

+ -

Entrano sempre più nel vivo i campionati che vedono protagoniste le formazioni del Settore giovanile rossoblù. Aprirà le danze la Primavera sabato, mentre Under 17, Under 16 e Under 15 scenderanno in campo domenica.

I ragazzi di Agostini affronteranno l’Inter tra le mura di casa, dopo la sconfitta esterna dell'ultima giornata contro la Sampdoria. Nel mezzo la vittoria infrasettimanale in TIMVISION Cup contro il Parma che ha ridato morale a Kourfalidis e compagni. Cagliari-Inter Primavera si giocherà sabato 30 alle ore 13 nel Campo 1 di Asseminello.

L’Under 17 sarà l’unica formazione rossoblù impegnata in trasferta: la squadra allenata da Daniele Zini volerà a Ferrara per affrontare la Spal domenica 31 alle 10.30, presso il Centro Addestramento Spal di Ferrara.

Match casalinghi per Under 16 e Under 15, pronte a ospitare la Sampdoria: l’U16 giocherà alle 14.30 nel campo “Bascus Argius” di Uta, l’U15 in contemporanea ad Asseminello.

A riposo l’Under 14 pro, mentre i parietà di stanza ad Alghero se la vedranno contro il Ghilarza nel campionato regionale.



SABATO 30 OTTOBRE

Primavera 1 TIMVISION

7ª giornata, Cagliari-Inter

Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)



DOMENICA 31 OTTOBRE

Under 17 - Girone B

7ª giornata, Spal-Cagliari

Centro Addestramento Spal (FE), ore 10.30

Under 16 - Girone A

5ª giornata, Cagliari-Sampdoria

Campo “Bascus Argius” di Uta, ore 14.30

Under 15 - Girone A

5ª giornata, Cagliari-Sampdoria

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30