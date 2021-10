Settore giovanile, i risultati del weekend

25 ott 2021

Weekend “lungo” per il Settore giovanile rossoblù, iniziato sabato mattina con la Primavera impegnata a Bogliasco contro la Sampdoria e terminato nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre con i due match casalinghi dell’Under 16 e dell’Under 15 contro il Como.

Nel mezzo la sfida Atalanta-Cagliari Under 14 di domenica e il turno di riposo osservato dall’Under 17.

I ragazzi di Agostini cadono contro la Sampdoria (QUI GLI HIGHLIGHTS), dopo una partita ricca di gol: 5-3 il risultato finale a favore dei blucerchiati. I rossoblù scenderanno nuovamente in campo fra due giorni, mercoledì 27 ottobre alle 11 ad Asseminello, per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale di TIMVISION Cup contro il Parma.

Stessa sorte è toccata all’Under 14, sconfitta a Zingonia da un’ottima Atalanta. La formazione allenata da Francesco Atzeni non riesce a fermare la marcia della squadra di Bergamo, capolista del girone a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate.

ATALANTA-CAGLIARI U14 6-0

ATALANTA: Lazzaroni (46’ Leto), Percassi (46’ Martano), Bolis (48’ Carminati), Modonesi, Isoa (46’ Rinaldi A.), Rinaldi (53’ Citaristi), Colombo, Stefanoni, Vecchio, Damiano (46’ Inacio), Mapelli (46’ Nova). A disposizione: Calvo, Mari. All. R. Previtali

CAGLIARI: Filigheddu (70’ Xaxa), Scano, Schirru, Puttolu (65’ Bellanza), Guttuso, Simongini (46’ Congiu R.), Tuseddu (70’ Congiu F.), Zedda (46’ Civile), Costa (70’ Concu), Piro, Mascia (65’ Massoni). All. F. Atzeni

RETI: 5’ Damiano, 15’ Vecchio, 29’ e 52’ Colombo, 50’ Nova, 69’ Inacio



Tante reti e tante emozioni questo pomeriggio al campo sportivo “Bascus Argius” di Uta tra Cagliari e Como Under 16: le due compagini si sono date battaglia per 90 minuti, chiudendo le contese con uno spettacolare 4-4. Per i rossoblù si tratta del terzo risultato utile consecutivo.

CAGLIARI-COMO U16 4-4

CAGLIARI: Bonifacio, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Konate, Asproni (60’ Melis), Breda (73’ Saba), Ardau (80’ Mereu), Grandu (80’ Lai). A disposizione: Murtas, Cossu, Medda, Minnelli, Piras. All. R. Testoni

COMO: Pisoni (75’ Ferrari), Bobbo, Bignani (75’ Mantovani), Airaghi, Pasqual (75’ Samadel), Ortelli (69’ Mazzaglia), Croci (69’ Testa), Merive, Mastromatteo (75’ Galarassi), Rispoli (59’ Arrighi), Pinotti. All. G. Corti

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Cordeddu-Baneu)

AMMONIZIONI: Aproni (Ca), Lai (Ca)

RETI: 9’ Breda (Ca), 16’ Airaghi aut. (Ca), 39’ Mastromatteo (Co), 49’ Grandu (Ca), 58’ Conti (Ca), 79’ Merive (Co), 86’ Samadel (Co), 88’ Pinotti (Co)



Vince e convince l’Under 15, che trova la terza vittoria su tre incontri disputati finora. Battuto il Como per 2-0 con le reti di Bisogno e Lai. Una vittoria che permette al Cagliari di agganciare in vetta alla classifica Juventus e Torino, con una partita da recuperare proprio contro i granata.

CAGLIARI-COMO U15 2-0

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci L. 2 (75’ Pampaglini), Pintus, Piga (75’ Tuveri), Malfitano, Attinasi (80’ Gurzeni), Smeraldi (80’ Pili), Bisogno (64’ Melis). A disposizione: Sanna G., Argiolas, Sanna F., Nardulli. All G. Giandon

COMO: Martino, Pandullo, Secondo, Bulgheroni (67’ Valentino), Domante, Andrealli, Carrozza, Belli, D’Angelo, Artesani, Maestroni (77’ Grimoldi). A disposizione: Leverre, Grilli, Micheri, Brasolin, Mazzara, Lleshi. All. P. Volontè

ARBITRO: Pergola di Cagliari (Pili-Ibba)

AMMONIZIONI: Piga (C)

RETI: 30’ Bisogno, 61’ Lai



Un weekend da ricordare anche per le sei ragazze del settore femminile - Pinna, Casti, Carucci, Cui, Doro, Pinna - convocate per la fase interregionale del torneo “ Under 15 CALCIO +” organizzato dalla FIGC presso il CPO di Tirrenia. Le ragazze allenate da Giorgio Mascia hanno potuto sfidare le coetanee della Toscana e dell’Umbria.