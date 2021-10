Il weekend del Settore giovanile

22 ott 2021

+ -

Tornano in campo le formazioni Under 16, Under 15 e Under 14 del Settore giovanile rossoblù dopo la sosta forzata della scorsa settimana, dovuta al caos trasporti. Impegno in trasferta per la Primavera contro la Sampdoria, mentre rimane a riposo l'Under 17.

I ragazzi di Agostini sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, seppur di misura, contro il Sassuolo. Un piccolo incidente di percorso che non intacca l’ottimo inizio di campionato dei rossoblù, a caccia del riscatto già dalla prossima gara contro i blucerchiati: si giocherà sabato alle ore 11 nel Campo Sportivo “3 Campanili” di Bogliasco.

Sfida casalinga invece per Under 16 e Under 15, impegnate contro i pari età del Como. I due match sono stati posticipati a lunedì 25: l’U16 giocherà alle 14.30 nel Campo Centrale “Bascus Argius” di Uta, mentre l’U15 ad Asseminello alle 15.

Big match per l’Under 14 contro l’Atalanta, al momento unica squadra a punteggio pieno del girone. I giovanissimi rossoblù voleranno a Bergamo per incontrare la capolista: il fischio d’inizio è fissato per domenica 24 alle 15.30 nel Centro Sportivo “Cesare Bortolotti” di Zingonia.

Sarà un weekend da ricordare per sei ragazze del Settore femminile rossoblù, convocate presso il Centro di Formazione Federale “ Tino Carta “ – “Sa Rodia” di Oristano, in vista della fase interregionale del torneo “ Under 15 CALCIO +” organizzato dalla FIGC, che si svolgerà Domenica 24 Ottobre presso il CPO di TIRRENIA. Queste le ragazze selezionate dal CT Giorgio Mascia: Valentina Pinna (2007), Claudia Casti (2006), Michelle Carucci (2007), Anna Cui (2006), Greta Doro (2007), Veronica Pinna (2007).



SABATO 23 OTTOBRE

Primavera 1 TIMVISION

6ª giornata, Sampdoria-Cagliari

Campo Sportivo “3 Campanili” di Bogliasco (GE), ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 24 OTTOBRE

Under 14 - Girone B

4ª giornata, Atalanta-Cagliari

Centro Sportivo “Cesare Bortolotti” di Zingonia (BG), ore 15.30

LUNEDÌ 25 OTTOBRE

Under 16 - Girone A

4ª giornata, Cagliari-Como

Campo Centrale “Bascus Argius” di Uta, ore 14.30

Under 15 - Giorne A

4ª giornata, Cagliari-Como

Centro Sportivo Asseminello, ore 15