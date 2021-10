Settore Giovanile, i risultati del weekend

11 ott 2021

Weekend con turni di riposo nel Settore giovanile rossoblù, dove Primavera, Under 16 e 15 sono rimaste ferme ai box. Esordio per l’Under 14, che ha disputato la prima partita del neonato Torneo Nazionale Pro in casa del Mantova. In campo anche l’Under 17, sconfitta a Milano dall’Inter.



U17, INTER-CAGLIARI 5-0

INTER: Raimondi, Aidoo, Motta (57’ Bovo), Stankovic (74’ Fois), Casani T. (65’ Casani L.), Stabile (57’ Gallo), Berenbruch, Ciuffo (46’ Mazzola), Esposito (74’ Pedrini), Di Maggio, Martins (46’ Vedovati). A disposizione: Zamarian, Miconi. All. T. Polenghi

CAGLIARI: Iliev, Arba, Martino, Serra (72’ Ragucci), Collu (53’ Accossu), Paolucci (53’ Matza), Deriu (81’ Serra), Mameli (81’ Galante), Tamponi (53’ Konate), Mauro (72’ Perra), Vinciguerra. A disposizione: D’Abrosca. All. Daniele Zini

Arbitro: Stefano Ranieri di Como (Prestini-Volpe)

Reti: 28’ Casani T. (I); 38’ Berenbruch (I); 46’, 67’, 80’ Vedovati (I)



L’Under 14 cade in casa del Mantova dopo aver riacciuffato il pareggio a inizio secondo tempo. È di Luca Costa il primo gol in assoluto di una formazione U14 del Cagliari in un campionato nazionale.



U14, MANTOVA-CAGLIARI 3-1

MANTOVA: Castaldi, Procura, Burungiu, Ghirardi, Tolotti, Lo Sole, Giordani (62’ Taraschi), Tassi (Andreani), Camarda, Toma (62’ Fillippini), Mazzucchini (Sandomenico). A disposizione: Girardi, Scaglione, Fuscaldo, Bassani, Russo. All. Claudio Cuffa

CAGLIARI: Jure, Doppio, Pedontzi (62’ Schirru), Bellanza (60’ Zedda), Simongini, Guttuso, Tuseddu, Mascia (67’ Mancino), Costa (67’ Fois), Pero, Suazo. A disposizione: Filigheddu, Congiu. All. Francesco Atzeni

Ammoniti: Procura (M), Lo Sole (M), Toma (M), Taraschi (M), Suazo (C)

Arbitro: Luca Dall’Asta di Mantova

Reti: 33’ Camarda (M); 51’ Costa (C); 65’ e 83’ Burungiu (M)