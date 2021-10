Il weekend del Settore giovanile

08 ott 2021

+ -

Saranno solo due le formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate il prossimo weekend.

Rimangono a riposo la Primavera, l’Under 16 e l’Under 15.

In campo l’Under 17 allenata da Daniele Zini e l’Under 14 pro allenata da Francesco Atzeni, all'esordio stagionale. Si tratta di una prima volta assoluta per una squadra U14 rossoblù in un campionato nazionale.

Trasferte per entrambe le compagini: l’Under 17 sfiderà l’Inter al Suning Youth Development Center di Milano alle 16.30, mentre l’U14 giocherà contro il Mantova alle 16.15 nell’Antistadio Centrale TE 2 di Mantova.



DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Under 17 - Girone B

5ª giornata, Inter-Cagliari

Suning Youth Development Center (MI), ore 16.30

Under 14 pro

1ª giornata, Mantova-Cagliari

Antistadio Centrale TE 2 (MN), ore 16.15