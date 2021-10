Settore giovanile, i risultati del weekend

04 ott 2021

Weekend casalingo per il Settore giovanile rossoblù, con U17, U16 e U15 impegnate tra le mura amiche. Campionato fermo invece per la Primavera allenata da Alessandro Agostini, che ha approfittato della pausa Nazionali per rifiatare dopo l’ottimo inizio di stagione.

Iniziano bene in quel di Asseminello l’Under 16 e l’Under 15, entrambe vittoriose contro il Genoa: 2-0 il risultato a favore della squadra allenata da Riccardo Testoni, 3-0 per l’Under 15 allenata da Gian Marco Giandon.

Esce dal campo senza punti l’Under 17, sconfitta per 1-0 dall’Hellas Verona con una rete arrivata a metà del secondo tempo.

CAGLIARI-HELLAS VERONA 0-1 (U17)

CAGLIARI: Iliev, Arba (87’ Tocco), Martino, Ragucci (54’ Serra C.), Pintus, Paolucci (69’ Accossu), Deriu, Mameli (87’ Collu), Perra, Galante (54’ Mauro), Vinciguerra. A disposizione: D’Abroscia, Matza, Serra A., Tamponi. All. Daniele Zini

HELLAS VERONA: Ogliani, Zanetti, Golin, Trevisan (58’ Sangiorgio), Basilico, Gasparato (70’ Valenti), Ciontos (58’ Dovbrev), Dellaviva, Dzaferi (49’ D’Agostino), Medina, Garnero (70’ Personi). A disposizione: Marchetti, Marchesini, Fabbiani, Squarzoni. All. Lorenzo Larini

Ammoniti: Perra (C); Mauro (C); Dallaviva (G)

Arbitro: Marco Spiga di Carbonia (Mocci-Mastino)

Reti: 63’ Golin (G)

Prima vittoria stagionale per l’Under 16, passata in vantaggio con Mellino a inizio ripresa e poi brava a chiudere i conti allo scadere con Breda, subentrato dalla panchina pochi minuti prima.

CAGLIARI-GENOA 2-0 (U16)

CAGLIARI: Bonifacio, Piseddu, Mellino, Volpe, Melis (60’ Conti), Cogoni, Simbula (83’ Breda), Asproni, Konate (83’ Mereu), Ardau (72’ Lai), Grandu. A disposizione: Lafortezza, Secci, Medda, Minnelli, Piras. All. Riccardo Testoni

GENOA: Boschi, Deseri (87’ Garbarino), De Caroli, Ferrari, Sequino, Camilletti, Arata (49’ Giraudo; 66’ Lattari), Dodde, Ekhator, Romano, Carbone. A disposizione: Consiglio, Stivala, De Lorenzo, Ghinassi, Toskaj, Cauteruccio. All. Gabriele Gervasi

Ammoniti: Mellino (C); Sequino (G)

Arbitro: Gabriele Caggiari di Cagliari (Mastino-Olla)

Reti: 52’ Mellino (C); 90’ Breda (C)

Secondo trionfo consecutivo per l’Under 15, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. I ragazzi di Giandon hanno sconfitto il Genoa con un rotondo 3-0, mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida in trasferta contro il Torino.

CAGLIARI-GENOA 3-0 (U15)

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli (80’ Ornano), Tronci, Pintus, Attinasi (74’ Nardulli), Malfitano, Saddi (61’ Gurzeni), Smeraldi (80’ Tuveri), Bisogno. A disposizione: Masala, Argiolas, Tronci, Pili, Sanna. All. Gian Marco Giandon

GENOA: Masselucci, Marconi, Pastore (57’ Calderone), Maresca (69’ Pavese), Tarantino, Marotta, Odero, Piazza (69’ Federici), Nuredini (69’ Miragliotta), Berta (46’ Pagliari), Piacenza (46’ Dasso). A disposizione: Magalotti, Venturini, Colonnese. All. Davide Brunello

Arbitro: Federico Isu di Cagliari (Olla-Usala)

Reti: 13’ e 20’ Bisogno (C); 64’ Pierangeli (C)