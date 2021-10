Il weekend del Settore giovanile

01 ott 2021

Le formazioni del Settore giovanile rossoblù tornano tra le mura amiche dopo la scorsa domenica che le ha viste impegnate in trasferta.

Rimane a riposo la Primavera: i ragazzi di Agostini godranno di due settimane di pausa dove potranno ricaricare le pile e preparare al meglio la prossima sfida contro il Sassuolo.

Sarà la prima stagionale in casa per l’Under 16 e l’Under 15, reduci rispettivamente da un pareggio e una vittoria contro l’Alessandria. Entrambe sfideranno il Genoa nella gara valida per la 2ª giornata di campionato. Si giocherà domenica 3 ottobre ad Asseminello: l’U15 alle 9.30, l’U16 alle 14.30.

Match domenicale anche per l’Under 17 contro l’Hellas Verona alla 4ª di campionato. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11 presso il campo sportivo di Uta.

Per quanto riguarda l'U14, in attesa del via del Torneo Nazionale Pro, la formazione con base ad Alghero - militante nei Giovanissimi Regionali (Fascia A1) - è ospite del Città di Ittiri con inizio alle ore 11 di domenica 3 ottobre.



DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

Under 17 - Girone B

4ª giornata, Cagliari-Hellas Verona

Campo Sportivo di Uta (CA), ore 11

Under 16 - Girone A

2ª giornata, Cagliari-Genoa

Centro Sportivo Asseminello (CA), ore 14.30

Under 15 - Girone A

2ª giornata, Cagliari-Genoa

Centro Sportivo Asseminello (CA), ore 9.30