Settore giovanile, i risultati del weekend

27 set 2021

+ -

Domenica di trasferte per il Settore giovanile rossoblù, aperta dall’1-1 della Primavera in casa della Spal. Stesso risultato per l’Under 16 ad Alessandria, mentre l’Under 15 riesce ad avere la meglio sui grigi alla prima di campionato.

Sfortunata l’Under 17 di Daniele Zini che cade in casa del Vicenza dopo essere stata per due volte in vantaggio. Un 3-2 che premia i veneti e lascia i rossoblù a secco di punti.

UNDER 17, VICENZA-CAGLIARI 3-2

VICENZA: Rodeghiero, Corradi, Pettina (46’ Battilana), Ziu, Parlato (77’ Dalligna), Violato (84’ Faedo), Mongetale (84’ Sellati), Mion, Crestani, Iseppi (77’ Zaghetto), Mores (84’ Chaiari). A disposizione: Ratzenbeck, Savegnago, Postolache. All. G. Belardinelli

CAGLIARI: Svetzarov, Arba (77’ Tocco), Martino, Ragucci (77’ Mameli), Accossu, Paolucci, Deriu, Galante (77’ Serra C.), Konate, Mauro (67’ Perra), Tamponi (55’ Serra A.). A disposizione: D’Abrosca, Matza, Collu. All. Daniele Zini

Ammoniti: Ziu (V), Ragucci (C), Mauro (C)

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano (Marodin-Visentin)

Reti: 1’ Mauro (C); 2’ Parlato (V); 3’ Derius rig. (C); 34’ e 59’ Mion (V)

Vittoria sull'Alessandria dell’Under 15 di Gianmarco Giandon, che inizia al meglio la sua stagione. È di Davide Bisogno il gol vittoria ad inizio secondo tempo, bravi poi i rossoblù a difendere il vantaggio e portare casa i tre punti.

UNDER 15, ALESSANDRIA-CAGLIARI 0-1

ALESSANDRIA: Colla, Girau (62’ Bomicco), Crepaldi (72’ Battista), Kean (77’ Ingrassia), Gozzoli (62’ Battistella), Baha, Merlo, Stefanelli, Hoxha (62’ Taverna), Torti, Lambardo (72’ Riccio). A disposizione: Ignat, Torre, Biglia. All. Mercuri

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga (78’ Gurzeni), Malfitano, Saddi (48’ Attinasi), Smeraldi (77’ Sanna), Bisogno. A disposizione: Masala, Argiolas, Pampaglin, Ornano, Pili. All. Gianmarco Giandon

Ammoniti: Kean (A)

Arbitro: Gatti di Alessandria

Reti: 54’ Bisogno (C)



Pareggia l’Under 16 di Riccardo Testoni: 1-1 contro l’Alessandria e primo punto della stagione conquistato. Per il Cagliari ha segnato Ardau su rigore al 65’.

UNDER 16, ALESSANDRIA-CAGLIARI 1-1

ALESSANDRIA: Rossi, Guelli, Galeazzi, Milanesio (75’ Ciciobanu), Bello (66’ Bricola), Satta (55’ Nota), Salomon, Torriero (75’ Carbone), Biggi, Gusberti (66’ Podda), Gemello. A disposizione: Ruffa, Masi, Barisone, Beatrice. All. Christian Cisiano

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Melis (70’ Lai), Cogoni, Simbula (59’ Breda), Asproni, Saba (75’ Onda), Ardau, Grandu. A disposizione: Bonifacio, Secci, Medda, Mereu, Piras. All. Riccardo Teston

Arbitro: Paolo Isoardi di Cuneo (Nespolo-Meta)

Reti: 51’ Biggi (A); 65’ Ardau su rig. (C)



In attesa del via al campionato Under 14 Pro, per la prima storica stagione a livello nazionale, la formazione Under 14 rossoblù di stanza ad Alghero vince 6-1 contro il Simba con doppietta di Costa e i gol di Doppio, Fois, Murru, Troisi.