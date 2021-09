Il weekend del Settore giovanile

24 set 2021

Weekend di trasferte per il Settore giovanile rossoblù, con le quattro formazioni partecipanti a campionati nazionali impegnate lontano dalle mura amiche. Per l’Under 16 e l’Under 15 si tratta dell’esordio in campionato, mentre si attende ancora di conoscere il calendario dell’Under 14.

La Primavera di Alessandro Agostini riparte da Ferrara domenica 26 contro la Spal, nella quarta giornata del campionato Primavera 1, dopo la vittoria infrasettimanale in TIMVISION Cup contro il Monza: i rossoblù si trovano al momento in vetta alla classifica con 7 punti, a pari merito con Roma e Inter. Il match (ore 11) sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming da Sportitalia, sul canale 61 del digitale terrestre e sul sito/app Sportitalia.

Terza giornata di campionato per l’Under 17, per ora a secco di punti dopo le sfortunate uscite contro Monza e Venezia. I ragazzi di Daniele Zini voleranno in Veneto per affrontare il Vicenza domenica 26 alle ore 15.

Domenica 26 settembre scenderanno in campo anche l’Under 16 e l’Under 15, entrambe di scena ad Alessandria contro le formazioni di casa. Giocheranno alle 13 (U16) e alle 15 (U15). Tanta voglia di ripartire per i ragazzi di Riccardo Testoni e Gian Marco Giandon dopo il lungo stop causato dal Covid.



DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Primavera 1 TIMVISION

4ª giornata, Spal-Cagliari

Centro Sportivo "G.B. Fabbri" di Ferrara, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 17 - Girone B

3ª giornata, Vicenza-Cagliari

Campo Sportivo "Aldo Moro" di Monticello Conte Otto (VI), ore 15

Under 16 - Girone A

1ª giornata, Alessandria-Cagliari

Centogrigio Sport Village di Alessandria, ore 13

Under 15 - Girone A

1ª giornata, Alessandria-Cagliari

Centogrigio Sport Village di Alessandria, ore 15