Settore giovanile, i risultati del weekend

20 set 2021

+ -

Il weekend appena passato ha visto protagoniste due formazioni del Settore giovanile rossoblù: da una parte l’Under 16 impegnata da giovedì 16 a sabato 18 nel Trofeo Sardinia, dall’altra l’Under 17 che domenica ha disputato la seconda partita di campionato.

L’U16 rossoblù ha passato il girone di qualificazione alle fasi finali del Trofeo Sardinia da seconda classificata, dietro la Roma e davanti a Lugano e SC Sigma. 4 punti conquistati grazie alla netta vittoria contro la SC Sigma per 4-0 e all’1-1 contro gli svizzeri del Lugano. È un ottimo Benevento ad eliminare il Cagliari ai quarti di finale la mattina di sabato 18, vincendo per 2-0 presso il Campo Comunale Mulinu Becciu. Il torneo si è concluso domenica 19 con la finale disputata all’Unipol Domus tra Juventus e Lazio, che ha visto i bianconeri trionfare per 4-1.

Di seguito la rosa dell'U16 che ha preso parte al "Trofeo Sardinia”:

Ardau, Asproni, Astaldi, Bonifacio, Breda, Cogoni, Dore, Grande, Lai, Melis, Mellino, Mere, Minnelli, Murtas, Onda, Piseddu, Saba, Secci, Simbula, Volpe, Arru, Boscu, Conti, Così, Lafortezza, Medda, Montisci, Piras. Allenatore: Riccardo Testoni.

Esordio casalingo sfortunato per l’U17 di Daniele Zini, sconfitta 1-0 dal Venezia. I lagunari hanno avuto la meglio sul Cagliari grazie al gol di Schiavon a 5 minuti dal termine. I rossoblù avranno ora una settimana di tempo per preparare la prossima gara di domenica 26 settembre in quel di Vicenza.

Di seguito il tabellino del match:

CAGLIARI-VENEZIA U17, 0-1

CAGLIARI: Svetzarov, Arba, Martino, Ragucci (70’ Serra A.) Accossu, Matza, Deriu (83’ Serra C.), Mameli, Konate, Mauro (83’ Erriu), Tamponi (66’ Galante). A disposizione: D’Abroscia, Tocco, Atzeni, Collu, Frade. Allenatore: Daniele Zini

VENEZIA: Sperando, Rocchetto (46’ Cracium), Camolese, Keita (46’ Girardi), Salviato, Giacomello (75’ Bah), Berengo, Schiavon, Camber, Dragà (60’ Noah), Marrone (75’ Mazzola). A disposizione: Battaiotto, Piva. Allenatore: Massimiliano Saccon

ARBITRO: Caggiari di Cagliari (Fadda-Atzori)

RETI: 85’ Schiavon (V)