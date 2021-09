Femminile, al via gli allenamenti

10 set 2021

Il lungo stop causato dalla pandemia da Covid-19 sta per finire, anche se nonostante le difficoltà il calcio femminile del Cagliari Calcio non si era mai fermato totalmente, al netto delle criticità da fronteggiare e che avevano rallentato un’inerzia attivata negli anni fino a costruire numerosi gruppi dall’Under 10 fino all’Under 17 con anche la prima squadra iscritta nel massimo torneo regionale.

Si riparte da martedì 14 settembre alle ore 16 con gli allenamenti nel Centro Sportivo di Monte Claro, e il Club chiama a raccolta tutte le giovani appassionate da ogni parte della Sardegna che vogliono continuare l’attività o approcciarsi per la prima volta ad essa. L’invito è rivolto ad atlete, anche alla loro prima esperienza, per le categorie Under 10 (nate nel 2011 e nel 2012) e Under 12 (nate nel 2009 e nel 2010).

L’appuntamento con le sedute di allenamento è fissato il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle 17.30, con il lavoro curato dai tecnici e i dirigenti del Cagliari Calcio, da anni attenti capillarmente a quelle che sono le risorse del territorio con i vari progetti avviati per atlete e atleti delle relative categorie.

Per informazioni, dettagli e modalità inerenti la possibilità di unirsi ai gruppi e iniziare l'attività, il riferimento è quello di Anna Piras, Responsabile del Settore Femminile del Cagliari Calcio, al numero 3497921111.