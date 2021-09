U14 quarta a Sofia

04 set 2021

L'Under 14 rossoblù chiude al quarto posto la sua partecipazione alla "Red Cup 2021" di Sofia dopo un'avventura iniziata l'1 settembre e densa di emozioni, confronti e momenti emozionanti.

I ragazzi guidati da Francesco Atzeni (con lui Giuseppe Nioi e Davide Melis nello staff tecnico) avevano perso la prima gara per 3-2 contro il CSKA Sofia, battendo poi il Vojvodina per 2-0 e pareggiando contro i bulgari del Beroe (1-1) e dello Slavia Sofia (0-0). Sabato, nell'ultima giornata del torneo, la sconfitta per 2-1 contro il Partizan Belgrado.

Il torneo è stato vinto dal CSKA Sofia, sul podio le serbe Partizan Belgrado e Vojvodina di Novi Sad.