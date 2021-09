L'Under 14 nel Torneo Nazionale Pro

04 set 2021

Importante novità per il Settore Giovanile rossoblù e per tutto il movimento calcistico della Sardegna. Come ufficializzato dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico - dalla stagione 2021-2022 l'Under 14 disputerà il Torneo Nazionale Pro, diventando quindi un campionato che metterà a confronto le formazioni di categoria di tutta Italia.

La squadra di Francesco Atzeni, in questi giorni impegnata a Sofia nella "Red Cup 2021", sarà una delle due sarde in organico insieme all'Olbia, al cospetto di altre 72 società di Serie A, B e Lega Pro, alcune delle quali prenderanno parte ai tornei con più di una squadra.

La soddisfazione di Bernardo Mereu, neo Responsabile del Settore Giovanile del Cagliari Calcio. "Siamo contenti di questa opportunità che ci viene data, è un importante passo avanti per tutte le società, che possono portare più ragazzi in un contesto nazionale e quindi allenante, fondamentale per la crescita organica a livello individuale e collettivo. A noi il compito di lavorare ancora di più e meglio per onorare questo palcoscenico, una nuova sfida anche per la Sardegna, della quale porteremo la bandiera in tutta Italia, e il nostro movimento".