L'U14 impegnata a Sofia

03 set 2021

Avventura in Bulgaria per l’U14 rossoblù, che partecipa alla “Red Cup 2021”, blasonato torneo internazionale organizzato dal CSKA Sofia che si disputa nell'imponente e glorioso stadio della capitale bulgara, dove oltre al Cagliari sono iscritti altri prestigiosi club del calcio europeo.

INCONTRO IN AMBASCIATA

Spazio anche per i momenti istituzionali: squadra, staff tecnico e delegazione del Club, composta dal Coordinatore Tecnico Oscar Erriu e dal Segretario Sportivo Stefano Sedda, hanno infatti incontrato l’Ambasciatrice italiana in Bulgaria Giuseppina Zarra, che ha fatto l’in bocca al lupo ai ragazzi e ringraziato il Cagliari Calcio e la Regione Sardegna, sottolineando i forti e storici legami tra l’isola, l’Italia e la Bulgaria. Un evento reso possibile anche dal contributo organizzativo del Circolo dei Sardi "Sardica" di Sofia, nelle persone di Gianfranco Vacca e Alessandro Calia, e dall'Aitef Regionale Sardegna con Tonino Casu.

IL TORNEO

Dopo lo sfortunato debutto di mercoledì contro il CSKA Sofia, vittorioso per 3-2, il Cagliari (rosa composta tutta da ragazzi classe 2008) si è rifatto superando per 2-0 i serbi del Vojvodina, mentre venerdì alle 12.20 sarà la volta dei bulgari del Beroe. Sempre venerdì, alle 18.10, match contro lo Slavia Sofia. Chiusura della fase regolare sabato alle 10.10 contro il Partizan Belgrado. Nel pomeriggio di sabato spazio alle finali che assegneranno i piazzamenti finali, dall’ottavo al primo posto (finale in programma alle 19), e alla cerimonia di chiusura. Il gruppo rientrerà in Sardegna domenica 5 settembre.



LA ROSA

1 Emmanuele Are; 2 Andrea Doppio; 3 Niccolò Scano; 4 Marco Bellanza; 5 Andrea Simongini; 6 Iacopo Guttuso; 7 Gabriele Melis; 8 Diego Zedda; 9 Luca Costa; 10 Enrico Mascia; 11 Luis Suazo; 12 Leonardo Xaxa; 13 Matteo Zaccolo; 14 Alessio Tuseddu; 15 Andrea Schirru; 16 Tommaso Manconi; 17 Nicolas Massoni; 18 Simone Peddtzi; 19 Diego Puttolu; 22 Daniele Filigheddu



LO STAFF

Allenatore: Francesco Atzeni

Preparatore dei portieri: Giuseppe Nioi

Fisioterapista: Davide Melis