I calendari dei campionati U17, U16 e U15

08 ago 2021

+ -

Sono stati ufficializzati i calendari dei campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15. L’U17 è stata inclusa nel girone B, mentre le formazioni guidate da Mister Testoni e Mister Giandon nel girone A.

Il campionato dell'Under 17 rossoblù guidata da Daniele Zini avrà inizio sul campo del Monza il 12 settembre e si chiuderà il 24 aprile a Bergamo contro l’Atalanta, lasciando poi spazio a playoff e playout.

Esordio in trasferta anche per l’U16 e l’U15, impegnate ad Alessandria il 26 settembre. La stagione regolare terminerà il 24 aprile in casa del Monza.