Settore Giovanile, i risultati del weekend

14 giu 2021

+ -

Dopo la vittoria di sabato della Primavera nell’ultima gara casalinga, anche l’U17 gioisce chiudendo la stagione con una bella e convincente vittoria esterna contro l’Inter per 2-0, con Vinciguerra che apre le danze a inizio match e Caddeo che chiude i giochi sul finale. Sconfitta invece per l’U15 nel test match a Torino contro la squadra granata.

UNDER 17, INTER-CAGLIARI 0-2

INTER: Del Vecchio, Marocco (46’ Perin), Pelamatti (46’ Viberti), Bonavita (46’ Motti), Perfetti, Zambelli, Ortelli, Kamate (75’ Menegatti), Curatolo, Semenza, Sarr. A disposizione: Basti, Maiullari, Guercio, Straccio, Clerici. Allenatore: Andrea Zanchetta

CAGLIARI: Costanzo, Felleca (60’ Adamo), Murru (60’ Deriu), Manunta, Carboni (76’ Galante), Pintus, Idrissi (60’ Maccioni), Caddeo, Gabor (76’ Cogotti), Pulina, Vinciguerra (90’ Casu). A disposizione: Porcu, Thairi, Murtas. Allenatore: Riccardo Testoni

ARBITRO: Foresti di Campino (Morotti-Taverna)

RETI: 11’ Vinciguerra (C), 86’ Caddeo (C)

.

UNDER 15, TORINO-CAGLIARI 3-1

TORINO: Alloj (65’ Ribero), Rizzo (65’ Carbone), Ponghetti, Gasti (28’ Chelotti), Desole, Rossi (65’ Vagnati), Dimitri, Muratore, Scarfiello (65’ Pompilio), Rota, Armocida. A disposizione: Casazza, Brizzi, Sacco, Raballo. Allenatore: Christian Fioratti

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Volpe (52’ Minnelli), Conti, Coloni (63’ Onda), Mellino, Simbula, Asproni (75’ Medda), Saba, Lai (52’ Grandu), Ardau (75’ Piseddu). A disposizione: Murtas, Cossu, Piras. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Cavallo di Collegno (Mulassano-Porello)

RETI: 19’ Simbula (C), 22’ Dimitri (T), 48’ Scarfiello rig. (T), 77’ Raballo (T)