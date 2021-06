09 giu 2021

+ -

Netta vittoria per l’U17 rossoblù, che nel recupero della terza giornata supera per 6-2 la Cremonese e sale a quota 11 in classifica, a una gara dal termine del suo percorso nel mini-girone post-pandemia di Covid 19, dove la prima classificata andrà a giocarsi il titolo nazionale professionisti nella fase ad eliminazione diretta. I gol del Cagliari: nel primo tempo Caddeo, Pulina (su rigore), Gabor e Idrissi, nella ripresa ancora Idrissi e Casu, mentre per la Cremonese a segno Basso Ricci e Colombo su rigore.

U17, CAGLIARI-CREMONESE 6-2

CAGLIARI: Costanzo (74’ Pilotto), Maccioni, Murru (55’ Thairi), Adamo, Carboni (65’ Cogotti), Pintus (55’ Manunta), Idrissi (65’ Casu), Caddeo, Gabor, Pulina (55’ Deriu), Vinciguerra (65’ Galante). A disposizione: Felleca, Corsini. Allenatore: Riccardo Testoni

CREMONESE: Sayaih, Ventura (83’ Bignotti) Pentimone (67’ Odalo), Colombo, Pizzoni, Previtali, Malcisi (46’ Binelli), Chiesa (46’ Lanzi), Concari (46’ Basso Ricci), Musaj (83’ Vigalio), Novello (18’ Peschieri). A disposizione: Tosca. Allenatore: Gianluca Temelin

ARBITRO: Caggiari di Cagliari (Anedda-Ladu)

AMMONITI: Ventura, Maccioni

ESPULSO: Sayaih

RETI: 7’ Caddeo, 20’ rig. Pulina, 24’ Gabor, 39’ e 63’ Idrissi, 75’ Basso Ricci, 86’ rig. Colombo, 87’ Casu.