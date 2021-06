Sconfitta per l’U17

05 giu 2021

Sconfitta per l’Under 17 rossoblù nella sfida interna contro il Milan, che tanto significava per la lotta al vertice del mini-girone (il girone 2) che mette in palio la possibilità di accedere alla fase finale per il titolo nazionale professionisti di categoria. I rossoneri dell’ex calciatore del Cagliari Christian Lantignotti vincono 3-2 e si involano verso il primato.



IL TABELLINO

CAGLIARI: Costanzo, Felleca (67’ Maccioni), Murru, Pintus, Carboni (67’ Caddeo), Manunta, Idrissi (81’ Deriu), Corsini, Vinciguerra, Pulina (81’ Cogotti), Murtas (46’ Gabor). A disposizione: Pilotto, Thairi, Adamo, Galante. Allenatore: Riccardo Testoni

MILAN: Nava, Fontana (62' Sette), Bozzolan, Foglio, Camara, Incorvaia, Luscetti (90' Anut), Gala, Rossi, Alesi, Montalbano (54' Anane). A disposizione: Di Chiara, Elia, Zeroli, Dipalma, Boni, Benedetti. Allenatore: Christian Lantignotti

ARBITRO: Gai di Carbonia (Spizuoco-Pileri)

AMMONITI: Rossi, Idrissi

RETI: 13’ Alesi, 31’ Montalbano, 59’ Gala, 81’ Pulina, 90’ Manunta