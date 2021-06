Vittoria per Cavuoti e Palomba

04 giu 2021

Vittoria per 3-1 per l'Italia Under 18 guidata da Carmine Nunziata, che a Gradisca d'Isonzo (Gorizia) affrontava i pari età dell'Austria in un'amichevole internazionale importante per valutare il gruppo e il percorso di crescita degli elementi convocati.

Era la prima presenza azzurra per i rossoblù Nicolò Cavuoti e Luigi Palomba, mezzala e difensore centrale della Primavera di Alessandro Agostini. Entrambi classe 2003, sono stati impiegati per un tempo, Cavuoti nel primo (sostituito da Casadei) e Palomba nel secondo (sostituendo Turicchia). Tutti i gol del match nella ripresa: doppietta dell'empolese Baldanzi al 50' e al 63', accorcia Barlov all'87, al 94' è l'interista Carboni a fissare il risultato.