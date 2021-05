Settore Giovanile, i risultati del weekend

30 mag 2021

+ -

Netta vittoria per l’Under 17 rossoblù (scesa in campo con tanti ragazzi sotto età così come gli avversari di giornata) a Cremona, nella giornata numero 8 del Girone B di campionato (GUARDA QUI LA CLASSIFICA). Espugnato il campo grigiorosso con un perentorio 5-0, importante per continuare a sperare nella lotta al vertice contro Milan e Inter.

Significativo 3-3 per l’Under 15 nel test match in casa dell’Atalanta, un’esperienza importante a livello tecnico e umano al cospetto di una realtà di primo piano, in una stagione molto particolare a causa dello stop alle gare ufficiali dovuto alla pandemia di Covid-19.

U17, CREMONESE-CAGLIARI 0-5

CREMONESE: Braitsa, Silvani, Luppo, Matera (72’ Pascar), Opris, Kwetshu, Binelli, Tosca (63’ Lottici), Gabbiani, Donarini, Ricciardi. A disposizione: Borboni, Torri. Allenatore: Marco Morcati

CAGLIARI: Bonifacio, Matza, Paolucci (63’ A. Serra), Ragucci (77’ C. Serra), Triacca, Pintus, Deriu, Galante (77’ Erriu), Perra (46’ Mameli), Mauro (63’ Mura), Tamponi (46’ Martino). A disposizione: Murtas, Accossu. Allenatore: Maurizio Idda

ARBITRO: Cerriello di Chiari (Rigano-Prestini)

RETI: 31’ Ragucci, 69’ Deriu, 79’ Mameli, 84’ Tugulu, 88’ Paolucci



U15, ATALANTA-CAGLIARI 3-3 (TEST-MATCH)

ATALANTA: Torriani, Asiatico (56’ Manfron), Simonetto, Ramaj (42’ Maffessoli), Mendicino, Albè, Riccio (56’ Ndongue), Silvestri, Ragnoli (36’ Arrigoni), Bonanomi, Baldo (36’ Mencaraglia). A disposizione: Brugnolo, Pitton, Pollio, Piantoni. Allenatore: Alessio Gambirasio

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Volpe, Conti, Cogoni, Mellino, Grandu (45’ Piseddu), Asproni, Breda (56’ Simbula), Ardau (56’ Saba), Konate. A disposizione: Sanna, Minnelli, Piras, Cossu, Medda, Lai. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Berlinghieri di Lecco (Elghachi-Casiraghi)

RETI: 6’ e 8’ Ragnoli (A), 22’ Breda, 27’ Volpe, 36’ Grandu, 39’ Riccio (A)