Settore Giovanile, i risultati del weekend

24 mag 2021

Dopo la vittoria di sabato della Primavera, si registrano due sconfitte per il Settore Giovanile rossoblù nel weekend sui campi. Stop interno per l’U17 contro il Monza, interrompendo così una serie di risultati positivi nel gruppo 5. L'U15 perde nel test match in casa del Parma.

UNDER 17, CAGLIARI-MONZA 1-4

CAGLIARI: Costanzo, Felleca, Murru (46’ Caddeo), Pintus (46’ Laconi), Carboni (79’ Casu), Thairi (79’ Galante), Idrissi, Corsini (46’ Manunta), Gabor (67’ Deriu), Pulina, Vinciguerra (79’ Adamo). A disposizione: Porcu, Maccioni. Allenatore: Riccardo Testoni

MONZA: Malivindi, Pandini, Basillico (55’ Melseau), Arpino (46’ Colio, 65’ Leone), Fossati (65’ Battistelli), Formenti, Calacoci, Dell’Acqua, Parietti (61’ Cereghini), Dell’Orti (46’ Castaldo), Gittini (65’ Majuri). A disposizione: Pala. Allenatore: Vito Lasalandra

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Valeria-Laconi)

AMMONITI: Pandini (M), Arpino (M)

RETI: 1’ Gittini (M), 32’ Dell’Acqua (M), 43’ Parietti (M), 50’ Pulina (C), 76’ Leone (M)

UNDER 15, PARMA-CAGLIARI 2-1

PARMA: Moretta (57’ Casentini), Mena (60' Nwajei), Andreotti (60' Cabassa), Petrolini (60' Lombardo), Nicolosi, Jhon, Cardinali, Mengoni, Nsyme (62' Erasmus), Elia, Primpong (62' Calzetti). A disposizione: Casentini. Allenatore: Alberto Imbaglione

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Volpe (78' Minnelli), Conti, Cogoni, Mellino (78' Simbula), Asproni, Lai (65' Piseddu), Saba (65' Konate), Ardau (65' Breda), Grandu (73' Onda). A disposizione: Murtas, Piras, Medda. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Basini di Reggio Emilia (Ferroni-Astorri)

AMMONITI: Petrolini (P), Calzetti (P), Mengoni (P), Conti (C), Cogoni (C)

RETI: 19’ Nsyme (P), 31’ Mengoni (P), 58’ Konate (C)