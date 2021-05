U17, pareggio a Milano

20 mag 2021

Ottimo pareggio per l'Under 17 di Riccardo Testoni, che in uno dei recuperi del mini-girone post-ripresa del torneo continua il suo percorso positivo. In casa del Milan finisce 3-3 dopo una gara ricca di botta e risposta, con il Cagliari bravo a tornare sempre in partita. Domenica alle 14.30 ad Asseminello arriva il Monza.

