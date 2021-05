Pareggio per l'U17

12 mag 2021

Buon pareggio dell'Under 17 nella gara casalinga contro l'Inter, valida per la quinta giornata. I ragazzi di Riccardo Testoni hanno impattato sul risultato "a occhiali" al cospetto dei nerazzurri, secondi in classifica dietro al Milan nel gruppo 2 completato da Cremonese e Monza. La classifica risente dei vari rinvii che hanno interessato le varie compagini: guida il Milan con 7 punti in 3 partite, Inter 6 in 4 gare, Cagliari 4 in 2 partite, Cremonese 1 in 2 partite, Monza zero in 3 partite.

U17, CAGLIARI-INTER 0-0

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (69’ Felleca), Murru, Thairi, Carboni (84’ Caddeo), Manunta, Idrissi (69’ Deriu), Corsini, Murtas (52’ Pintus), Pulina (84’ Gabor), Vinciguerra. A disposizione: Porcu, Casu, Maccioni, Galante. Allenatore: Riccardo Testoni

INTER: Basti, Marocco, Pelamatti, Bonavita (56’ Uberti), Peretti, Stante, Motti (56’ Straccio), Kamate, Curatolo, Quieto (68’ Clerici), Semenza (46’ Owusu). A disposizione: Delvecchio, Nava, Perin. Allenatore: Luigi Sala

ARBITRO: Caggiari di Cagliari (Fadda-Anedda)

AMMONITI: Thairi, Caddeo, Corsini, Uberti