Vittoria per l'U15

10 mag 2021

Vittoria rossoblù a Trigoria, sul campo "Agostino Di Bartolomei" nel Centro Sportivo "Fulvio Bernardini". L'Under 15 di Daniele Zini ha battuto 3-1 la Roma di Alessandro Rubinacci in un test match importante per verificare il percorso di crescita dei ragazzi in un periodo dove l'attività agonistica e le occasioni di confronto in partite ufficiali sono forzatamente ridotte. I gol di giornata portano le firme di Konatè, Saba e Simbula, con Guglielmelli a siglare la rete capitolina.



IL TABELLINO

UNDER 15, ROMA-CAGLIARI 1-3

ROMA: Guerrieri; Cioffredi (36' Guglielmelli), Mirra, Obleac, Carpinati (56' Plaia); Della Rocca (C) (62' Papa), Pedro Lopes (36' Tumminelli), Mannini (66' Schietroma); Bauco (62' Ceccarelli), Belmonte (56' Fravola), Litti (36' Nardozi). A disp.: Civello (GK). All.: Rubinacci.

CAGLIARI: Astaldi; Dore, Volpe (68' Onda), Conti, Cogoni (C), Mellino, Asproni (68' Minnelli), Melis (62' Lai), Saba (56' Simbula), Ardau, Konaté (68' Piseddu). A disp.: Murtas (GK), Boscu, Medda, Onda, Grandu. All.: Zini.

ARBITRO: Daniele Galderisi di Albano Laziale (Paolo Bianchi di Roma 1 e Giovanni Martino di Cassino)

RETI: 34' Konaté (C), 40' Saba (C), 65' Simbula (C), 70' Guglielmelli (R).