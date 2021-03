Il weekend del Settore Giovanile

22 mar 2021

Domenica di test match per il Settore Giovanile rossoblù, che ha avuto modo di confrontarsi con i pari età della Roma in tre gare disputate tra Trigoria (Under 17), Monastir (Under 16) e Assemini (Under 15).

Sconfitta 2-1 l’Under 17 di Riccardo Testoni per mano della squadra di Piccareta. Di Pulina il gol dei rossoblù, superati da Koffi e Padula.

UNDER 17, ROMA-CAGLIARI 2-1

ROMA: Del Bello (79’ Semprini), Pellegrini, Catena, Muratori (46’ Mbunya), Missori, Tomaselli (74’ Pandimiglio), Ruggiero (46’ Falasca), Lilli (46’ Koffi), Padula (74’ Gante), Ciuferri, Liburdi. A disposizione: Fulvi, Mirimich, Mancini. Allenatore: Piccareta

CAGLIARI: Costanzo (74’ Porcu), Laconi (74’ Vitale), Murru, Thairi, Carboni (61’ Caddeo), Adamo, Idrissi (61’ Murtas), Corsini, Gabor (74’ Galante), Pulina, Vinciguerra. A disposizione: Manunta, Casu, Pilotto. Testoni

ARBITRO: Di Biasio di Formia (Esposito-Saccoccio)

AMMONITI: Pandimiglio, Adamo, Vinciguerra

RETI: 37’ Pulina, 52’ Koffi (R), 54’ Padula

Vince per 2-1 la Roma contro l’Under 16 di Maurizio Idda, brava a pareggiare al 30’ con Mauro il gol di Polletta (26’), prima che nella ripresa al 69’ sia Bolzan a fissare il risultato definitivo.

UNDER 16, CAGLIARI-ROMA 1-2

CAGLIARI: Bonifacio (57’ Murtas), Arba (70’ Collu), Matza (57’ Mura), Ragucci, Triacca (70’ Tocco), Pintus (77’ Erriu), Tamponi (70’ Serra), Mameli (57’ Martino), Tugulu (41’ Perra), Mauro, Deriu (77’ Atzeni). A disposizione: - . Allenatore: Idda

ROMA: Morlupo (41’ Mengucci), Morgantini (53’ Graziani), Cavacchioli (70’ Bouah), Misitano, Touadi (41’ Boldrini), Ienco, Polletta (41’ Campera), De Angelis, Tarantino (70’ Cipolletti), Rozzi (53’ Mulè), Bolzan (80’ Totti). A disposizione: . Allenatore: Tanrivermis

ARBITRO: Bogo di Oristano (Evangelisti-Noschese)

AMMONITI: Ragucci

RETI: 26’ Polletta (R), 30’ Mauro, 69’ Bolzan (R)

Pareggio per l’Under 15 di Daniele Zini, brava a impattare con Saba il vantaggio giallorosso firmato da Bauco.

UNDER 15, CAGLIARI-ROMA 1-1

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Volpe (56’ Onda), Conti, Cogoni, Mellino, Asproni, Lai (42’ Piseddu), Saba (56’ Minnelli), Ardau (65’ Boscu), Konate. A disposizione: Sanna, Montisci, Cossu, Piras, Medda. Allenatore: Zini

ROMA: Guerrieri, Guglielmelli, Carpineti (36’ De Luca), De Campos (62’ Ragone), Plaia (47’ Obleac), Occhi, Bauco (47’ Papa), Tumminelli (57’ Mannini), Fravola (57’ Nardozi), Ceccarelli (47’ Almaviva), Litti (62’ Schietroma). A disposizione. De Franceschi. Rubinacci.

ARBITRO: Pili di Cagliari (Massa-Mascia)

AMMONITI: Dore, Asproni

RETI: 7’ Bauco (R), 46’ Saba