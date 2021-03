Mereu responsabile dell’attività di base

10 mar 2021

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina di Bernardo Mereu quale responsabile dell’attività di base rossoblù. Decano degli allenatori sardi con un’esperienza ultratrentennale nel calcio professionistico e dilettantistico, classe 1960, Mereu aggiunge questo incarico alla guida della Cagliari Football Academy assunta nel 2018.

L’esperienza del mister - che spazia dagli aspetti tecnici fino alla profonda conoscenza del territorio - diventa dunque cruciale per la crescita dei giovani atleti rossoblù. Due progetti chiave del Club si rafforzano grazie alla sinergia di metodologie, filosofie e obiettivi. L’Academy con la costruzione di reti in Sardegna e non solo, grazie a Centri di Formazione, scouting e condivisione costante. L’attività di base, step primario per l’ingresso nel Settore Giovanile nonché una delle strade principali attraverso le quali i migliori prospetti del territorio possono iniziare il loro percorso nel mondo calcistico.

Il Cagliari Calcio continua a sviluppare i progetti sul territorio, sempre in nome di quelli che sono i suoi valori fondanti: l’integrità come rispetto di ogni componente in ogni ambito dove si opera, l’ambizione di fare il massimo e incidere ad ogni livello, la perseveranza nell’inseguire gli obiettivi al cospetto di ogni ostacolo. Principi cardine che guidano il Club anche nel lavoro con i suoi giovani, nella ricerca capillare dei talenti e dei giocatori più meritevoli, accompagnandoli nella prima fondamentale fase di apprendimento anche con il supporto delle famiglie.

Mereu new Head of the Football School

He is also at the helm of the Cagliari Football Academy

Cagliari Calcio is pleased to announce the appointment of Bernardo Mereu as Head of the Rossoblù School of Football. Dean of the Sardinian coaches, he can draw on more than thirty years of experience in professional and amateur football, born in 1960, Mereu adds this assignment at the helm of the Cagliari Football Academy he took on back in 2018.

The coach's big experience, which ranges from technical aspects to in-depth knowledge of the territory – therefore becomes crucial for the develop of young Rossoblù athletes. Two keys projects of the Club are strengthened thanks to the synergy of methodologies, politics and objectives. The Academy with the development of networks in Sardinia and beyond, thanks to the Training Centers, scouting and constant sharing. The School of Football, primary step for entering the Academy as well as one of the main paths through which the best young players of the territory can start their journey in the game.

Cagliari Calcio keeps on developing its projects on the territory, always in the name of its founding values: integrity as respect for every component in every area, the ambition to do one's best and affect at every level, perseverance in pursuing goals despite all the obstacles. Cardinal principles that guide the Club also in the work with its young people, in the widespread search for the most deserving talents, being a good company in the first vital learning phase, also with the support of their families.