Presentata la Cagliari Football Academy

30 ott 2020

Manca la possibilità di interagire dal vivo e confrontarsi nella maniera ideale, ma il web event per presentare la stagione 2020-21 della Cagliari Football Academy è stata un'opportunità significativa per rinsaldare le basi di un progetto giunto alla settima edizione, pur in un momento oggettivamente critico e particolare in tutto il mondo.

Aperto dall'intervento del Direttore Generale Mario Passetti e chiuso da quello del presidente Tommaso Giulini, l'evento ha avuto al centro l'approfondimento curato dal Responsabile Bernardo Mereu, che ha fatto il punto insieme agli istruttori tecnici rossoblù (Sandro Loi, Pietro Pillosu, Pierluigi Corellas, Andrea Castricato, Francesco Messina; Manuel Caria per quanto riguarda i portieri) che operano sul territorio, i dirigenti e i tecnici delle Società sportive dell'Isola affiliate. Presenti anche la Fondazione Carlo Enrico Giulini con la presidente Ilaria Nardi, il Main Sponsor Saras e il Top Sponsor Energit.

GIULINI: "L'OTTIMISMO È FONDAMENTALE"

"Sono molto contento di ritrovarci numerosi seppur virtualmente, la speranza è quella di poter rivivere presto le emozioni degli eventi che in questi anni hanno caratterizzato l'Academy. I tecnici, dei quali ho apprezzato i molti interventi, hanno un ruolo fondamentale per ciò che fanno sul campo con i giovani atleti, per la loro crescita nel mondo dello sport e nella società in generale. Il momento è molto difficile, banale sottolinearlo, ma credo che sia importante essere ottimisti anche nelle situazioni più complicate, ed è per questo che mi unisco al messaggio lanciato da Bernardo Mereu e tutti gli altri in merito alla necessità di trovare gli aspetti positivi anche in questa fase storica critica".

PASSETTI: "UN PROGETTO SOLIDO"

"Ho visto nascere questo progetto ed è un grande orgoglio essere ancora qui, alla settima stagione, al lavoro in una macchina organizzativa che spazia dal fronte sportivo a quello sociale ed educativo. Parliamo di un nostro fiore all'occhiello che vogliamo coltivare, per questo va sottolineato il contributo che tutti stanno dando anche in questo periodo complicato, partendo da Bernardo Mereu e il suo nutrito team e arrivando agli sponsor Saras ed Energit".

MEREU: "MOMENTO DURO, MA IL PROGETTO PROSEGUE"

"Da sempre poniamo al centro del progetto il bambino, per quanto concerne il suo sviluppo tecnico ma anche e soprattutto per l'aspetto didattico e sociale. Chi lavora nelle Academy, in una realtà di così ampio respiro, non deve mai anteporre l'io al collettivo, lavorando sotto traccia per fare emergere le qualità del nostro territorio, che sono tante. Se un bambino potrà crescere in un contesto di alto livello avrà più probabilità di conoscere una significativa crescita individuale. Per questo Centri di Formazione e istruttori tecnici lavorano, attraverso incontri e confronto costante, per arrivare ad una formazione omogenea non solo degli atleti ma anche degli addetti ai lavori delle singole affiliate. Il momento storico non è semplice, ma può aiutare a curare negli allenamenti aspetti individuali altre volte meno attenzionati. Anche per questo abbiamo deciso di non fermarci, di mantenere calde e concrete le nostre linee guida, in tal senso la presenza oggi dei vertici societari testimonia la voglia di proseguire con decisione su una strada intrapresa ormai sei anni fa".

Sono 44 le Academy affiliate al progetto rossoblù, tre i Centri di Formazione (Alghero, Cagliari-Ogliastra, Mazzo di Rho) coordinati rispettivamente da Leonardo Tilocca, Fabrizio Ruzzu e Alessandro Triacca. Il tutto per un totale di circa 5 mila atleti, che vanno dai 6 ai 12 anni, coinvolti in un progetto ad ampio respiro in grado di abbracciare non solo l'aspetto tecnico ma anche quello sociale, educativo e pedagogico, e che guarda a tutto il territorio isolano e non solo. Alla ricerca del talento, dei calciatori ma soprattutto dei cittadini del futuro.