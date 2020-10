30 ott 2020

Secondo rinvio a data da destinarsi consecutivo per la Primavera, campionati nazionali fermi sino al 24 novembre secondo le disposizioni governative. Questi gli ultimi sviluppi che concernono l'attività del Settore Giovanile rossoblù nella stagione in corso.

La squadra di Alessandro Agostini non scenderà in campo domenica alle 12, in casa contro il Genoa, una settimana dopo lo spostamento dell'altra gara interna contro l'Inter.

Fermi anche i campionati nazionali Under 17, 16 e 15, le squadre potranno proseguire gli allenamenti secondo protocollo del Settore Giovanile Scolastico. Sospese momentaneamente le attività dell'Under 14, 13 e Attività di Base.