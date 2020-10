I risultati del Settore Giovanile

26 ott 2020

Con i rinvii delle gare di Primavera, Under 17 e Under 15, solo l'Under 16 rossoblù è scesa in campo tra le formazioni che partecipano ai campionati nazionali. Per quanto riguarda le Under 14, pareggio 1-1 in casa contro la Futura Sales per gli uomini di Alberto Piras (in gol Saddi) nel girone A dei Giovanissimi regionali; rinviata a data da destinarsi la sfida tra Sassari Calcio Latte Dolce e la squadra di Manuel Pierangeli, inizialmente prevista per martedì 27 alle 16.

Ad Asseminello arriva il primo successo stagionale per i ragazzi di Maurizio Idda, che regolano 2-0 il Venezia grazie ai gol di Domenico Ragucci su rigore e Alessandro Vinciguerra in rapida successione nel cuore del secondo tempo.

UNDER 16, CAGLIARI-VENEZIA 2-0

CAGLIARI: Scarpato, Tocco, Paolucci, Ragucci, Accossu, Pintus, Mameli (62' Mura), Galante (77' A. Serra), Vinciguerra, Idrissi (77' C. Serra), Perra (49' Tugulu). A disposizione: Bonifacio, Erriu, Matza, Atzeni, Collu. Allenatore: Maurizio Idda

VENEZIA: Sperandio, Bah, Camolese, Salviato, Giacomello, Stangherlin, Piva (62' Berengo), Schiavon (62' Rocchetto), Marrone (52' Ebone), Girardi, Licich (52' Poles). A disposizione: Franceschini, Losetto, Mazzola. Allenatore: Massimiliano Saccon

ARBITRO: Galiffi di Alghero (Pileri-Laconi)

AMMONITI: Tocco, Vinciguerra

RETI: 61' rig. Ragucci, 66' Vinciguerra