Settore Giovanile, i risultati del weekend

18 ott 2020

+ -

Non arrivano soddisfazioni dal weekend del Settore Giovanile rossoblù, con le sconfitte patite sabato dalla Primavera a Firenze e dall'Under 17 in casa contro il Brescia, e domenica da Under 16 e 15 in casa della Spal. Vittorie per le due formazioni Under 14 che militano nei Giovanissimi regionali: quella di Piras batte 3-1 il Club San Paolo (Saddi, doppietta Pili); quella di Pierangeli vince 12-1 contro l'Othoca Cappuccini (cinquina di Malfitano, Tanda, doppietta di Linaldeddu, Pierangeli, Falchi, doppietta di Monti).

UNDER 17, CAGLIARI-BRESCIA 0-4

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (66' Murru), Felleca (66' Maccioni), Manunta, Carboni, Vitale, Cogotti (46' Casu), Caddeo, Gabor, Murtas, Pulina. A disposizione: Usai, Thairi, Zoncheddu, Corsini. Allenatore: Riccardo Testoni

BRESCIA: Sonzogni, Bonsi, Riviera, Vasta (75' Belotti), Mainardi (68' Bonazza), Cugola, Ferro (75' Grossi), Fogliata, Iddrissou (83' Ravelli), Nuamah (83' Perego), Scalmana. A disposizione: Gallina. Allenatore: Massimo Carli

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Anedda-Fadda)

AMMONITI: Felleca, Caddeo, Vasta, Bonazza

RETI: 43' Cugola, 45' Scalmana, 61' Cugola, 87' Riviera

UNDER 16, SPAL-CAGLIARI 2-1

SPAL: Martelli, Casadei, Santella, Marrale (53' Borgia), Galizia, Maset, Deme, Parravicini, Angeletti, Simonetta, Longoni (53' Kone, 74' Bisan). A disposizione: Straforini, Novi, Nappi, Verza, D'Elia, D'Agata. Allenatore: Claudio Rivalta

CAGLIARI: Bonifacio, Arba, Paolucci (53' Martino), Ragucci (58' Mameli), Triacca, Pintus, Mauro (41' Mura), Galante (58' C. Serra), Vinciguerra, Idrissi, Perra (53' Erriu). A disposizione: Scarpato, Accossu. Allenatore: Maurizio Idda

ARBITRO: Stabile di Padova (Roncari-Gnocco)

AMMONITI: Galizia, Maset, Simonetta, Paolucci, Pintus, Vinciguerra, Idrissi

RETI: 35' Longoni (S), 43' Longoni (S), 73' Vinciguerra (C)

UNDER 15, SPAL-CAGLIARI 4-3

SPAL: Romagnoli, Osti, Cicero, Tassinari, Mayele, Ribello, Carbone, Bottura (36' Rama), Badalf (43' Camelio), Antonciuc, Satalino (53' Ercolano). A disposizione: Micai, Basile, Nistor, Orlandi, Del Puente. Allenatore: Jonathan Binotto

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Boscu (48' Lai), Conti, Cogoni, Dore, Asproni, Mellino, Saba, Ardau (63' Melis), Konate (8' Onda). A disposizione: Gallo, Secci, Mereu. Allenatore: Daniele Zini

ARBITRO: Torris di Ferrara (Scocco-De Nigris)

AMMONITI: Boscu, Ardau, Mayele, Ribello

RETI: 16' Antonciuc (S), 20' Badalf (S), 28' Ardau, 30' Saba, 64' Onda, 70' rig. Antonciuc (S), 70' + 2' Carbone (S)