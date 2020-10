Il weekend del Settore Giovanile

16 ott 2020

+ -

Si gioca tra sabato e domenica per quanto riguarda il Settore Giovanile rossoblù, con la Primavera e l'Under 17 prime a scendere in campo, mentre domenica sarà la volta di Under 16 e Under 15 sul terreno della Spal. Impegni casalinghi per quanto riguarda le due Under 14, inserite nei Giovanissimi Regionali Under 15.

SABATO 17 OTTOBRE

Primavera 1 - 4ª giornata, Fiorentina-Cagliari

"Gino Bozzi" di Firenze, ore 10

Diretta televisiva e web SI SOLO CALCIO, SI Smart, APP Sportitalia, www.sportitalia.com

Under 17 - girone B, 4ª giornata, Cagliari-Brescia

"Campioni d'Italia 1960-70" di Assemini (CA), ore 14.30



DOMENICA 18 OTTOBRE

Under 16 - girone B, 3ª giornata, Spal-Cagliari

"G.B. Fabbri 1" di Ferrara, ore 13

Under 15 - girone B, 3ª giornata, Spal-Cagliari

"G.B. Fabbri 1" di Ferrara, ore 15.30

Under 14 - Giov. reg. fascia A1, girone A - 3ª giornata, Cagliari-Club San Paolo

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 9

Under 14 - Giov. reg. fascia A1, girone B - 3ª giornata, Cagliari-Othoca Cappuccini

"Pino Cuccureddu" (loc. Maria Pia) di Alghero (SS), ore 10