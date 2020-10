I risultati del Settore Giovanile

12 ott 2020

Un pareggio e due sconfitte il bilancio delle tre formazioni rossoblù impegnate nei campionati nazionali, con l'Under 17 che capitola in casa dell'Hellas Verona e l'Under 16 battuta di misura tra le mura amiche dal Vicenza. Finisce con un frizzante 4-4 la sfida dell'Under 15 al cospetto dei pari età berici. Per quanto riguarda i Giovanissimi regionali, rinviata la sfida dell'Under 14 in casa della Sigma, mentre quella di Manuel Pierangeli (con base ad Alghero) vince 4-1 in casa dei nuoresi della Puri e Forti con i gol di Smeraldi (doppietta), Tanda e Deias.





I TABELLINI

UNDER 17, HELLAS VERONA-CAGLIARI 4-1

HELLAS VERONA: Toniolo, M. Nalesso, Rigo, Gomez, Colella, Calabrese, Cazzadori (79' Patanè), Nkosi (79' Padovani), Dentale (67' Barozzi), R. Nalesso, Floridia (67' Pasini). A disposizione: Bissa, Ghiraldo, Sauro, Furini. Allenatore: Dario Pellegrini

CAGLIARI: Costanzo, Murru, Maccioni, Corsini (46' Carboni), Manunta, Vitale, Cogotti (79' Thairi), Caddeo (84' Casu), Gabor, Murtas (84' Cabras), Pulina. A disposizione: Usai, Matza, Accossu. Allenatore: Riccardo Testoni

ARBITRO: Mazzer di Conegliano (De Luca-Menolli)

AMMONITI: M. Nalesso, Colella, Maccioni

RETI: 16' Cazzadori, 27' Rigo, 34' Dentale, 35' Pulina, 66' Dentale

UNDER 16, CAGLIARI-VICENZA

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Paolucci, Ragucci (64' Mameli), Triacca, Pintus, A. Serra (41' Erriu), Galante (64' Perra), Vinciguerra, Idrissi, Tugulu (41' Tamponi). A disposizione: Bonifacio, Collu, Tocco, Mauro, Mura. Allenatore: Maurizio Idda

VICENZA: Rodeghiero, Dall'Igna (46' Violato), Parlato, Sellati, Battilana, Vescovi, Mores, Mion, Crestani (72' Iseppi), Mogentale (61' Faedo), Djordjevic (57' Todesco). A disposizione: Ratzembek, Contarin, Postolache, Zaghetto. Allenatore: Diego Bistore

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro (Pileri-Porcu)

AMMONITI: A. Serra, Vinciguerra, Tugulu, Sellati, Vescovi, Mion

RETI: 39' Mion, 66' Vinciguerra (C), 80' Mion

UNDER 15, CAGLIARI-VICENZA 4-4

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Boscu (69' Lai), Conti, Cogoni, Volpe, Asproni (69' Mereu), Mellino, Saba, Ardau, Onda (54' Piseddu). A disposizione: Gallo, Montisci, Secci, Piras, Melis, Cossu. Allenatore: Daniele Zini

VICENZA: Siviero, Pegoraro, Carlesso (47' Marzotto), Carlino, Sacchetto, Morittu (66' Brathu), Oliviero (66' Martini), Pallaro, Tonin, Dal Bon (47' Priante), Romio (58' Refosco). A disposizione: Mocanu, Llukas, Pozzolo. Allenatore Gabriele Stevanin

ARBITRO: Manno di Cagliari (Atzori-Mura)

AMMONITI: Conti, Romio, Priante

RETI: 1' Romio, 2' Ardau (C), 15' Romio, 21' Volpe (C), 47' Ardau (C), 51' Marzotto, 65' Marzotto, 69' Saba (C)