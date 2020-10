Il weekend del Settore Giovanile

10 ott 2020

Tornano in campo le formazioni del Settore Giovanile rossoblù, con la terza giornata del campionato Under 17 e la seconda per Under 16 e 15, al loro debutto casalingo in questa stagione.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Under 17 - girone B, 3ª giornata, Hellas Verona-Cagliari

"Tavellin" di Verona, ore 15

Under 16 - girone B, 2ª giornata, Cagliari-Vicenza

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 10.30

Under 15 - girone B, 2ª giornata, Cagliari-Vicenza

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 14.30

Under 14, fascia A1 girone A - 2ª giornata, Sigma-Cagliari (RINVIATA)

Under 14, fascia A1 girone B - 2ª giornata, Puri e Forti-Cagliari

"La Solitudine" di Nuoro, ore 11