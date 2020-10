Settore Giovanile, i risultati del weekend

04 ott 2020

Due sconfitte e un pari per le tre formazioni del Settore Giovanile rossoblù nella giornata odierna, la seconda per l'Under 17 che debuttava tra le mura amiche e quella d'esordio in terra friulana per Under 16 e Under 15. La squadra di Testoni cede nel finale alla Spal dopo essere andata avanti per 2-0, mentre le formazioni di Idda e Zini rispettivamente raccolgono un ko e un pareggio sul campo dei bianconeri.

UNDER 17, CAGLIARI-SPAL 2-4

CAGLIARI: Costanzo, Laconi (70' Murru), Maccioni, Corsini (70' Zoncheddu), Manunta, Vitale, Cogotti (50' Thairi), Caddeo, Gabor, Murtas (58' Casu), Pulina. A disposizione: Usai, Pilotto, Cabras. Allenatore: Riccardo Testoni

SPAL: Pezzolato, Abdalla, Saiani, Puletto, Pasquino (6' Klessa), Gobbo (57' Mekic), Gineitis (75' Chinappi), Contidiano, Zuberek, D'Andrea, Dell'Aquila. A disposizione: Abati, Bugaj, Cupellaro, Santini, Cavallini, Peverati. Allenatore: Cristian Serpini

ARBITRO: Francesco Gai di Carbonia (Noschese-Deriu)

RETI: 36' rig. Caddeo, 55' Gabor, 78', 84' 90' D'Andrea (S), 87' Zuberek

AMMONITI: Corsini, Murru, Thairi, Mekic

UNDER 16, UDINESE-CAGLIARI 3-1

UDINESE: Di Bartolo, Di Lazzaro, Moredimi, Ham (51' Decrescenzo), Mwachukwv, Borda, Russo (66' Guerin), De Bernardi (79' Polvar), Medeot, Pafundi (79' Amasio), Demiroski. A disposizione: Mosca, Di Greco, Bocalon, Lavagna, Bressanone. Allenatore: Massimiliano Giatti

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Matza, Mameli, Accossu, Pintus, A. Serra (41' Perra), Idrissi, Vinciguerra, Galante (75' C. Serra), Tugulu (51' Mura). A disposizione: Bonifacio, Tocco, Triacca, Erriu. Allenatore: Maurizio Idda

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone (Candussio-Noor)

RETI: 25' e 40'+7' Pafundi (U), 45' rig. Vinciguerra, 67' Borda (U)

AMMONITI: Accossu, Idrissi, Ham, Pafundi, Demiroski

UNDER 15, UDINESE-CAGLIARI 1-1

UDINESE: Zuliani, Scaramelli, Lazzaro, Miotti (36' Petris), Olivo (36' Corsa), Saccon, Degano (42' Cauti), Bozza (65' Bonuto), Dario, Barbaro (45' Qoshku), Xhavara (65' Marcon). A disposizione: Faggiani, Flaiban. Allenatore: Matteo De Biagio.

CAGLIARI: Astaldi, Dore, Boscu (47' Volpe), Cogoni, Conti, Minnelli, Asproni (59' Piseddu), Mellino, Saba (47' Simbula), Ardau, Onda (66' Lai). A disposizione: Gallo, Secci, Mereu. Allenatore: Daniele Zini.

ARBITRO: Zannier di Udine (Valdiviezo e Carannante)

RETI: 20' Onda, 36' Xhavara (U)

AMMONITO: Mellino