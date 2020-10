Il weekend del Settore Giovanile

02 ott 2020

Una settimana dopo l'Under 17, che domenica alle 15 farà il debutto casalingo ospitando la Spal al "Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini, inizia il cammino ufficiale anche di Under 16 e Under 15, attese domenica mattina (ore 11) dall'Udinese.

U16 AGLI ORDINI DI IDDA

Sarà ancora Maurizio Idda a guidare il gruppo, dopo averlo rilevato in corsa nella passata stagione. Una rosa composta in larga parte dai ragazzi "saliti" da quell'Under 15 fermata solo dalla pandemia nella corsa per i playoff Scudetto. "Stiamo lavorando con ragazzi che hanno una ottima capacità di recepire messaggi e insegnamenti, e posso contare su uno staff davvero preparato con il quale c'è stato immediatamente grande feeling", spiega il mister.

"Abbiamo dovuto velocizzare alcuni aspetti del lavoro, ricordando che abbiamo a che fare con degli adolescenti e l'aspetto mentale è sempre particolare. I nuovi si sono integrati subito, chi arriva da fuori Sardegna è stato inserito bene da chi già si conosceva, vedo grande voglia di imparare e soprattutto di scendere in campo, perché il calcio è un fattore di unione incredibile e dopo mesi di inattività o allenamenti virtuali tutti mordiamo il freno". Che campionato sarà? "Diverso da tutti gli altri precedenti: protocolli, viaggi, disposizioni, eventuali problematiche in corso d'opera influenzeranno il lavoro di tutti. A noi il compito di formare i ragazzi a 360 gradi, andando oltre il mero risultato di una partita o della classifica".

L'U15 DI ZINI

Uno step decisivo, il passaggio dai campionati regionali a quelli nazionali, il trait d'union tra vari pilastri del club come attività di base, scouting, Centri di formazione, Academy e Settore giovanile. Questo è l'Under 15, affidata per la terza stagione a Daniele Zini. "Sarà una stagione particolare, è banale dirlo ma non possiamo fare altrimenti, dove anche gli imprevisti legati al momento storico che stiamo attraversando potranno fare la differenza", specifica Zini. "Essere partiti a ridosso del primo impegno ufficiale non dovrà essere un alibi, anche perché la Società ci sta mettendo a disposizione ogni mezzo per lavorare al meglio, si è deciso giustamente di mettere a punto prima di tutto le misure di sicurezza e i protocolli a tutela dei ragazzi. Ogni volta che veniamo al campo possiamo stare tranquilli e questo è prioritario".

"C'è voglia di iniziare, lo facciamo con entusiasmo e curiosità, e con un gruppo come sempre nuovo sul quale costruire il nostro futuro. Inizia un percorso, il campo giorno dopo giorno emette i suoi verdetti, a noi il compito di formare i ragazzi tecnicamente e moralmente, inculando prima di tutto il significato del vestire i colori rossoblù con tutta la storia che rappresentano. L'Under 15 viene da due qualiicazioni ai playoff, questo ci dovrà dare consapevolezza e motivazioni per proseguire su un solco foriero di soddisfazioni. I risultati sono sempre il frutto di un lavoro coordinato, dell'amalgama tra tutte le componenti societarie".

SABATO 3 OTTOBRE

Primavera - 3ª giornata, Cagliari-Sassuolo

"Campioni d'italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 14

Diretta tv (canale Si Solo Calcio, tasto rosso della Smart TV) e web (sito e app) su Sportitalia

DOMENICA 4 OTTOBRE

Under 17 - girone B, 2ª giornata, Cagliari-Spal

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 15

Under 16 - girone B, 1ª giornata, Udinese-Cagliari

"G.A. Cudiz" di Corno di Rosazzo (UD), ore 11

Under 15 - girone B, 1ª giornata, Udinese-Cagliari

"Germano Mian" di Cormons (GO), ore 11