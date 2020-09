Under 17, via al campionato

25 set 2020

+ -

Comincia domenica la stagione 2020-21 dell'Under 17 rossoblù, in campo domenica alle 15.30 all'"Assi" di Cordenons, casa del Pordenone.

Riccardo Testoni guiderà un gruppo con, al momento, poche novità rispetto all'anno scorso, quando i ragazzi militavano ovviamente nell'Under 16. L'ex tecnico della Berretti dell'Olbia (playoff raggiunti per due stagioni consecutive) e già in passato allenatore e collaboratore tecnico nel Settore Giovanile rossoblù, sarà affiancato da Sebastiano Porcu, che torna nel Club dopo l'esperienza da match analyst.

"Partiamo subito con una gara ufficiale", analizza Testoni. "Loro hanno qualche settimana in più di lavoro e questo potrebbe incidere, ma per noi non devono esistere gli alibi e quindi andremo a giocarcela. È chiaro che quest'anno molte situazioni siano anomale alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, ora però abbiamo iniziato e dobbiamo farci trovare pronti. Sono contento di avere un gruppo con la maggioranza di ragazzi sardi, che hanno sempre una motivazione ancora più forte nel difendere i nostri colori. È un gruppo che si conosce già dall'anno scorso e sul quale penso si possa costruire qualcosa di significativo. Personalmente sono orgoglioso di essere tornato al Cagliari dopo due stagioni a Olbia che per me hanno rappresentato tanto a livello umano e sportivo. Stiamo tutti dando il massimo sin dal primo allenamento e vogliamo approcciarci al meglio a questa stagione, a cominciare dall'esordio di domenica".

LA ROSA

Portieri: Andrea Costanzo, Mattia Porcu, Luca Usai, Paolo Pilotto

Difensori: Mattia Felleca, Diego Laconi, Francesco Manunta, Alessandro Murru, Giuseppe Vitale

Centrocampisti: Alex Caddeo, Michele Carboni, Antonio Corsini, Lorenzo Cogotti, Matteo Maccioni, Alessandro Murtas, Jurghen Tahiri, Samuele Zoncheddu

Attaccanti: William Mario Cabras, Luca Casu, Ovidiu Gabor, Andrea Pulina

LO STAFF TECNICO

Allenatore: Riccardo Testoni

Vice-allenatore: Sebastiano Porcu

Preparatore atletico: Mauro Mura