Masala, gol e assist in azzurro

26 feb 2020

Seconda giornata al Torneo UEFA, dove la Nazionale italiana Under 16 batte 4-0 la Turchia e riscatta la sconfitta di lunedì contro la Francia per 5-2. La manifestazione in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia) si concluderà sabato, quando Michele Masala e compagni saranno opposti al Paraguay (inizio alle 11 locali, le 9 italiane), battuto sia dai padroni di casa per 1-0 che dai transalpini per 5-0.

Netta l'affermazione odierna degli azzurrini di Daniele Zoratto, con l'attaccante rossoblù grande protagonista dopo che già nello sfortunato esordio si era messo in luce colpendo una traversa.

Italia propositiva sin dall'avvio e vicina al gol già nei primi minuti con Turco e Ledonne. Al 18' è Mancini a sbloccare il risultato, firmando la terza rete del suo torneo. Masala entra in campo allo scoccare dell'ora di gioco e lascia immediatamente il segno: al 73' ruba palla e dribbla un avversario prima che un altro lo atterri, rigore procurato e trasformato per il raddoppio. Pochi minuti ed è tris: Masala scodella la punizione alle spalle della barriera, è un assist per Semenza che al volo realizza il primo dei suoi due gol di giornata. 



Calendario, risultati e classifica

Prima giornata (24 febbraio)

ITALIA-Francia 2-5

Turchia-Paraguay 1-0

Seconda giornata (26 febbraio)

Turchia-ITALIA 0-4

Paraguay-Francia 0-5

Classifica: Francia 6 punti, ITALIA e Turchia 3, Paraguay 0

Terza giornata (29 febbraio)

Paraguay-ITALIA

Turchia-Francia