Settore Giovanile, i risultati del weekend

24 feb 2020

Dopo la bella vittoria della Primavera, che sabato mattina ha rafforzato il suo campionato di altissimo profilo, è andato in scena un weekend incompleto per il Settore Giovanile rossoblù. In seguito alla disposizioni governative recepite dalla Figc, sono infatti state rinviate a data da destinarsi le gare delle formazioni Under 17, Under 16 e Under 15.

La formazione di Martino Melis avrebbe dovuto ospitare ad Asseminello l'Atalanta (domenica alle 15) ma il match verrà recuperato più avanti. Stesso discorso per la doppia sfida tra Chievo Verona e Cagliari, nei campionati Under 16 e Under 15, in programma domenica alle 15.30 a San Zeno di Mozzecane e Pradelle di Nogarole Rocca.

Si è giocato regolarmente nei campionati regionali. Vittorie interne per le due formazioni Under 14 (Giovanissimi Regionali): la squadra di Marco Lantieri (girone A) regola 4-0 il La Palma Monte Urpinu con i gol firmati nel primo tempo da Saba, Montisci, Ardau e Simbula; il gruppo di Luigi Lavecchia (girone B) vince 2-0 sulla Puri e Forti di Nuoro con un gol per tempo di Biosa e Grandu.

Successo netto per l'Under 13 (Giovanissimi Provinciali) contro l'Omega Calcio di Sestu, battuta 8-0 con reti di Pili, Melis, Pintus, Piga (2), Locci. Nello stesso campionato milita una delle due Under 15 femminile, fermata sullo 0-0 a Sestu; l'altra, che gioca in Gallura, riprenderà nel prossimo weekend. Dopo la pausa per il Carnevale, riprenderanno i campionati femminili di Eccellenza e Under 17, dove sono iscritte le formazioni rossoblù.