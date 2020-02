21 feb 2020

Sarà la Primavera di Max Canzi ad aprire il weekend del Settore Giovanile rossoblù, ospitando sabato (ore 11) il Torino al "Campioni d'Italia 1969-70" di Asseminello.

Impegno casalingo anche per l'Under 17 di Martino Melis, al cospetto di una squadra molto forte come l'Atalanta. Si gioca domenica alle 15 nel Centro sportivo rossoblù.

Ripartono i campionati Under 16 e Under 15, le formazioni di Maurizio Idda e Daniele Zini faranno visita al Chievo Verona. Entrambe le sfide si giocheranno alle 15.30, l'Under 16 a San Zeno di Mozzecane cerca una vittoria che manca da quattro partite, l'Under 15 a Pradelle di Nogarole Rocca continua la sua corsa al vertice.





SABATO 22 FEBBRAIO

Primavera - 20ª giornata, Cagliari-Torino

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 11 | Diretta tv (canale 60 DTT e in HD su Si Smart) e streaming Sportitalia

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Under 17 - girone B, 20ª giornata, Cagliari-Atalanta

"Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini (CA), ore 11

Under 16 - girone B, 19ª giornata, Chievo Verona-Cagliari

"Comunale" di San Zeno di Mozzecane (VR), ore 15.30

Under 15 - girone B, 19ª giornata, Chievo Verona-Cagliari

"Comunale" di Pradelle di Nogarole Rocca (VR), ore 15.30